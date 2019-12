Hardnekkige dief steelt in Louis Delhaize telkens... kleefpasta voor zijn kunstgebit Timmy Van Assche

27 december 2019

16u22 9 Oostende Supermarkt Louis Delhaize, op de hoek van de Stuiverstraat en Duivenstraat in Oostende, heeft de laatste weken af te rekenen met een hardleerse dief. Hij of zij heeft het steeds gemunt op specifieke kleefpasta voor een kunstgebit en koffiecups van Nespresso. Het team van de supermarkt heeft de producten uit de rekken gehaald en biedt ze te koop aan bij de kassa.

Diefstal in supermarkten is helaas van alle tijden. Maar in de Louis Delhaize hebben ze af te rekenen met een wel heel bijzondere diefstal die al enkele weken aanhoudt. Iemand heeft het telkens weer gemunt op kleefpasta van het merk Corega voor kunstgebitten. Ook de Nespresso Intenso-koffiecups moeten het vaak ontgelden.

Opvallend: de dief heeft het niet gemunt op andere kleefpasta of andere koffiecups. Of het om dezelfde persoon gaat, is niet duidelijk. Het team van Louis Delhaize heeft genoeg van deze schandalige praktijken. De producten werden uit de rekken gehaald en liggen nu te koop bij de kassa. “Aan de persoon die al een tijdje dit artikel steelt: je product kan je vanaf nu aan de kassa KOPEN”, is de niet mis te verstane boodschap aan de schappen.

“Dit is zeer vervelend. We vonden steeds lege doosjes van de producten terug elders in de winkel", klinkt het bij het verkoopteam van Louis Delhaize. “We doen er alles aan om onze klanten een aangename winkelervaring te bieden, maar dan is er iemand die steeds dezelfde artikelen viseert. We hebben de producten uit de schappen gehaald en aan de kassa gelegd. Sindsdien zijn de diefstallen weliswaar gestopt. We houden wel een extra oogje in het zeil en bij diefstal wordt de politie steeds verwittigd.”