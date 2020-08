Hardleerse winkeldief vrijgelaten nadat hij champagne probeert te stelen in supermarkt Siebe De Voogt

25 augustus 2020

16u15 0 Oostende Een 27-jarige Oostendenaar is door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten in een dossier rond zes winkeldiefstallen. V.M. liep tegen de lamp toen hij in een supermarkt flessen champagne wilde stelen. Hij was een dag eerder nog maar veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

V.M. werd op 29 juni veroordeeld tot 12 maanden cel voor vier diefstallen in Oostende. In de plaatselijke Colruyt en Delhaize maakte hij in totaal drie flessen gin en een fles wodka buit. Hij had ook een jas van het merk Hugo Boss gestolen met een waarde van 449 euro, die hij nadien verpatste voor amper 30 euro in een nachtwinkel. Slechts een dag na z'n veroordeling werd V.M. al opnieuw op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal. Bij supermarkt Spegelaere in de Torhoutsesteenweg in Oostende probeerde hij enkele flessen champagne te stelen. Het personeel van de winkel kon hem echter staande gehouden. Volgens het Brugse parket kon V.M. nog gelinkt worden aan vijf andere diefstallen in supermarkten in Oostende en Gistel. Ook bij die feiten had hij het gemunt op alcoholische dranken en tabak. De twintiger werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Na bijna twee maanden voorhechtenis mag hij vanavond de gevangenis verlaten.