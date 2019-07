Hangtime opent zomerbar Hang Out met uitdagende speelzone voor kinderen Leen Belpaeme

07 juli 2019

14u50 0 Oostende Hangtime is al een tijdlang een succes als trampolinepark op de Oosteroever. Bij de start van de zomer is daar nu ook een zomerbar bijgekomen met een supertoffe ravotzone voor kinderen.

In de nieuwe Hang out zone is er een uitgebreide zonneterras. De zomerbar biedt een vernieuwde kaart. “Nieuw op de kaart zijn ondermeer à la minute gemaakte flamms, dit zijn op flinterdun pizzadeeg gebakken zomerse varianten van de specialiteit uit de Elzas. Ook nieuw is de huisgemaakte witte sangria. En uiteraard ook onze klassiekers zoals de gemberlimonade, homemade iced tea en mojito”, licht Anne Mie Strubbe toe. Kinderen kunnen voortaan ook buiten ravotten in de Laguna, ze betalen hiervoor drie euro voor een ganse dag. “Hang Out is de plaats waar kinderen baas zijn en ouders gedoogd worden. Voor kinderen zal de Laguna voor uren speelplezier zorgen. De Laguna is een creatief concept van De-Van-Hut, alias Bram Deryckere, die ook al de Ravotgrot in Hangtime ontwierp. Het is een omgebouwde zeecontainer die helemaal de sfeer van een exotische lagune nabootst met een donkere grot met reuze springballen, een buitenballenbad met heerlijk verfrissende watervernevelaars en een klimparcours tot op de top van de container”, vertelt Anne Mie Strubbe.

Tijdens de zomermaanden blijven ook de trampolinehal en de Ravotgrot elke dag open van 10u tot 19 uur.