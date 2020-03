Handelszaken geconfronteerd met inbraakpogingen Bart Boterman

16 maart 2020

17u54 25 Oostende In Oostende zijn zondagavond en -nacht twee inbraakpogingen gebeurd. Telkens dropen de dieven zonder buit af. Het gaat om B&M Optiek op het Sint-Petrus-en-Paulusplein en frituur ’t Hazegras in de Graaf de Smet de Naeyerlaan.

“Zondag rond 18.45 uur trapten twee jongemannen onze toegangsdeur in. Toen ze de zaak binnendrongen, ging het alarm af. Daarop hebben ze het op een lopen gezet zonder buit. Er zijn camerabeelden van de inbraakpoging en er is aangifte gedaan bij de politie”, klinkt het in de optiekzaak.

Uitbater Niko Geldhof van frituur ’t Hazegras kon maandagmorgen niet binnen omdat de klink en het slot geforceerd waren. “Ik moest een hersteldienst laten komen om mijn eigen zaak te kunnen betreden. Gelukkig zijn ook de inbrekers niet binnen geraakt en is er niets gestolen”, laat Niko Geldhof weten. Zaterdag werd ook al een inbraak vastgesteld in ‘t Leeshuus op de Groentemarkt.

De politie is een onderzoek gestart. Mogelijk maken inbrekers dezer dagen gebruik van minder volk op straat en minder sociale controle om hun slag te slaan.