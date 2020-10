Handelaars kunnen zich vanaf nu registreren voor Oostendebon Leen Belpaeme

05 oktober 2020

16u58 0 Oostende Lokale handelaars kunnen zich vanaf nu inschrijven om deel te nemen aan het systeem van de Oostendebon. Half december krijgen alle gezinnen en tweedeverblijvers dan zo'n bon in de bus.

De bonnen hebben een waarde van minstens 60 euro waarmee betaald kan worden bij lokale handelaars. Op die manier wil stad Oostende de lokale economie ondersteunen. Handelaars die willen deelnemen, moeten zich wel eerst registreren op www.oostende.be/oostendebon. De stad werkt hiervoor samen met de gratis Cirklo-app van Belfius, die zorgt voor een veilige en vlotte transactie.

Deelnemende handelaars zullen een persoonlijke toegang krijgen tot de app om de Oostendebonnen in te scannen. Ze ontvangen onmiddellijk de waarde van een aankoop in de elektronische portefeuille van de app en kunnen dat bedrag dagelijks of wekelijks op hun bankrekening laten overschrijven. De handelaars hoeven hiervoor zelf niet aangesloten te zijn bij Belfius, de overschrijving kan naar om het even welke bankrekening.

Vóór 15 november registreren

Oostende vraagt handelaars om zich vóór 15 november te registreren, zodat ze meteen bij de lancering van de bonnen (op 15 december) betalingen met de Oostendebon kunnen ontvangen. Op 15 november bezorgt de stad alle gegevens van de geregistreerde handelaars aan Belfius, die hen dan rechtstreeks contacteert en ondersteunt bij het gebruik van de Cirklo-app. Later instappen kan ook nog altijd, ten laatste op 15 januari 2021.

Alle lokale ondernemingen met een fysieke vestiging in Oostende en commerciële hoofdactiviteit in de detailhandel, horeca en dienstverlening, kunnen deelnemen. Wie met vragen over de registratie zit, kan terecht bij het Economisch Huis.