Handelaars krijgen geen toestemming voor optredens: “En de stad had zelfs al het podium gezet” Timmy Van Assche Leen Belpaeme

12 juli 2019

13u45 8 Oostende Verschillende handelaars van de Kadzand-Bonenstraat, nabij het Vissersplein, trekken aan de alarmbel. Volgens hen worden ze stiefmoederlijk behandeld door tal van regeltjes vanuit de stad. Burgemeester Bart Tommelein weerlegt de kritiek weliswaar. “Er gelden reglementen en die moeten wij volgen. We kunnen niet op elke hoek van de straat een evenement toelaten.”

“Voor ons is de maat vol na een nieuw voorval”, vertellen Mick Depreytere en Daphnée Naessens van restaurant Aqua Grill en Peter Van Landeghem van café Den Heilige. “Zondag had hier een nieuw evenement moeten plaatsvinden, ‘Het Plein Zingt’, met verschillende optredens in de straat. Maar het evenement mag niet doorgaan na een negatief advies van de politie. Wij mogen geen evenement organiseren omdat er op diezelfde dag ook al Ostend Beach en en een evenement op het Paulusplein plaatsvinden. Waarom vallen wij uit de boot? Ook zou het evenement in onze straat niet tijdig zijn aangevraagd. Toch komen de stadsdiensten hier een volledig podium opbouwen en dat voor een evenement dat ze zelf niet hebben goedgekeurd. Er schort toch iets aan hun communicatie?”

Andere regeltjes

Maar voor de handelaars is er nog meer aan de hand. “Afgelopen weekend vond hier in het midden van de straat een kunstenmarkt plaats. Een mooie actie, daar niet van. Maar nu krijgen we een waarschuwing in de bus omdat onze tafels, stoelen en bloembakken de doorgang voor de hulpdiensten zouden belemmeren. We riskeren voortaan 350 euro boete. We begrijpen dat niet: als de hulpdiensten moeten passeren, schuiven we alles toch snel aan de kant? De kunstmarkt kon wél in het midden van het plein plaatsvinden. We vinden het ook niet kunnen dat we voor het plaatsen van een klassiek uitstalbord zowat 160 euro per bord per jaar moeten betalen. De nieuwe bestuursploeg is al een tijdje bezig en had nochtans beloofd die belasting af te schaffen.”

“Kijk”, besluiten de handelaars, “iedereen ziet dat Oostende bruist. We hebben het meest gezellige plein van Oostende en willen dat ook in de kijker zetten, zowel voor toeristen als de inwoners zelf. De hele stad kan er maar wel bij varen.”

Vergunningen

Volgens het stadsbestuur werden de nodige vergunningen te laat aangevraagd. “Deze handelaars hebben trouwens wel toestemming gekregen voor extra terrassen in het kader van Ostend Beach. Maar we kunnen niet zomaar alles toelaten . Er is dit weekend al heel wat te doen in een beperkte zone. We moeten rekening houden met de draagkracht van de stad. Het is voor sommige mensen nu al te veel. Er moet een evenwicht zijn. Wat de brandweer betreft, zijn er nu eenmaal regels die moeten gevolgd worden, we kunnen die niet zomaar naast ons neerleggen.”