Handelaars Belle Epoquewijk willen lokaal shoppen promoten met fietstassen van Cowboy Henk Leen Belpaeme

10 maart 2020

09u49 0 Oostende De handelaarsvereniging Handelaars Belle Epoque Oostende vzw zal in het voorjaar 200 fietstassen verloten. Het zijn geen gewone tassen, de unieke exemplaren werden versierd met expressieve tekeningen van Herr Seele, die zelf ook in de wijk woont en werkt.

Met de actie wil de handelaarsvereniging mensen aanmoedigen om lokaal te shoppen. Door het verloten van de leuke tassen hopen de handelaars ook mensen van buiten de wijk aan te trekken naar de winkels. Iedereen die hier komt winkelen krijgt immers een stempelkaart. Wie genoeg stempels heeft verzameld tussen 16 maart en 21 april maakt kans op een tas. “We trachten de handelaars in de wijk zuurstof te geven om hun activiteiten verder te zetten, want we zijn er ons als handelaarsvereniging immers van bewust dat het voor veel winkeliers geen evidentie is om op te boksen tegen de grote winkelketens en de opkomende e-commerce”, zegt Cindy Sinnesael, coördinator van de Belle Epoquewijk in Oostende. In de Belle Epoquewijk zitten de handelaars van de Alfons Pieterslaan, de omgeving van Petit Paris met de Torhoutsesteenweg en de Nieuwpoortsesteenweg en de Frère-Orbanstraat inbegrepen.

Volle stempelkaarten kunnen afgegeven worden bij Apotheek Meulemeester, Boetiek IF, Bakkerij Riviera of Herenmode Paul. Op 22 april worden de winnaars geloot en bekend gemaakt via sociale media en de website van de Belle Epoquewijk. De winnaars mogen hun tas tenslotte komen afhalen op 25 april tijdens de Shoppingday van de Belle Epoquewijk.