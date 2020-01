Handbalclub THOR valt in de prijzen Leen Belpaeme

10 januari 2020

18u17 0 Oostende De Oostendse Handbalclub THOR vierde vorig seizoen zijn 40-jarige bestaan en heeft ook dit jaar al meteen een reden tot juichen. Voor hun deelname aan de ‘Maand van de Sportclub’ werd de club door Sport Vlaanderen uit meer dan 2.400 sportclubs als één van de 50 winnaars geloot die voor 250 euro aan sportmateriaal mogen aankopen.

De Maand van de Sportclub is een jaarlijkse campagne tijdens de maand september waarmee Sport Vlaanderen in samenwerking met de steden en gemeenten de sportclubs en hun werking in de kijker zet. “In Oostende werden de sportclubs warm gemaakt om met een infostand en doe-activiteit aanwezig te zijn op de Vrijetijdsmarkt tijdens de Oostendedag. De honderden bezoekers konden er naast het ruime sportaanbod ook kennismaken met het Oostendse jeugd- en cultuuraanbod. Deze organisatie van de Stad Oostende werd recent nog door Sport Vlaanderen verkozen als beste West-Vlaamse initiatief in de Maand van de Sportclub”, zegt schepen van Sport Bart Plasschaert.