Hallucinant: bestelwagen met trailer maakt levensgevaarlijk manoeuvre op A10 in Oostende Bart Boterman

06 juni 2019

12u40 3 Oostende Er is een hallucinant filmpje opgedoken van een levensgevaarlijk en verboden manoeuvre op de autosnelweg A10 richting Oostende. Een bestelwagen met aanhangwagen stond dwars over de autosnelweg en probeerde om te draaien in de juiste rijrichting. De bestuurder mag zich erg gelukkig prijzen dat er geen ongeval gebeurde.

Het voorval gebeurde woensdagmorgen iets over 9 uur op de autosnelweg in Zandvoorde bij Oostende. Een passagier van een ander voertuig besloot het tafereel te filmen. Op de beelden is te zien hoe een bestelwagen met aanhangwagen gevuld met zand manoeuvreert over de volledige breedte van de snelweg. Aanstormende auto’s dienden bruusk in de remmen te gaan en ontstaken hun vier richtingaanwijzers om andere automobilisten te waarschuwen. Als bij wonder reed niemand in op het voertuig. Na het manoeuvre reed de bestelwagen in de juiste richting weg.

Wat precies aan het manoeuvre voorafging, is niet duidelijk. Mogelijks was de bestuurder via de afrit op de autosnelweg gereden om tot het besef te komen dat hij aan het spookrijden was. De aanhangwagen liet ook wat zand achter op de snelweg. De verkeerspolitie van West-Vlaanderen zegt dat het niet op de hoogte is van het voorval en er geen meldingen zijn binnengekomen. Dergelijke manoeuvres op de autosnelweg zijn uiteraard verboden.