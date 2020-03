Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Oostende Leen Belpaeme

15 maart 2020

17u32 1 Oostende Heel wat Oostendse restaurants zijn ondertussen een meeneem of leveringsdienst opgestart. Er was dit weekend heel wat onzekerheid of de zaken zo’n service konden combineren met een vergoeding van de overheid, maar volgens schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) is er ondertussen bevestiging dat een combinatie mogelijk is.

Het Economisch Huis houdt in een handige lijst bij welke zaak een meeneem of afhaaldienst aanbieden. In de lijst staan heel wat broodjeszaken en frituren die sowieso al aan afhaal en/of thuisbezorging deden, maar ook enkele restaurants zijn op de kar gesprongen.

Hieronder vind je de volledige lijst terug. Food’Oostende roept alvast op om de lokale zaken te steunen. “Als alle foodies hier twee keer per week een (ongetwijfeld heerlijk) gerechtje gaan afhalen in plaats van zelf te koken, steken we de Oostendse zaken een mooi hart onder de riem. Kunnen we dat afspreken?”

