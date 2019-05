Gyneacologe (53) in beroep na dood van baby Nils “Dit is je reinste nachtmerrie.” Jeffrey Dujardin

21 mei 2019

20u40 0 Oostende In het Gentse hof van beroep moest het hoofd van de dienst gynaecologie van het Henri Serruys zich verantwoorden voor de dood van baby Nils in 2010. De baby stierf nadat de gynaecologe de moeder op een foutieve manier het hormoon oxytocine had toegediend. V.D. (53) kreeg in eerste aanleg acht maanden cel met uitstel moest de ouders ook 17.000 euro schadevergoeding betalen.

Voor Marta G. (44) en Stijn Desomer (41) uit Bredene is het zoveelste hoofdstuk in de jarenlange juridische strijd gestart. Op 4 oktober 2010 beviel M. in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. De kleine Nils kreeg door zuurstoftekort een zwaar hersenletsel en moest gereanimeerd worden. De pasgeboren baby werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge, maar kon niet gered worden. Hij stierf daar vijf dagen later.

Oxytocine

Zijn ouders bestudeerden het medische dossier en ontdekten dat hun gynaecologe M. wellicht oxytocine had toegediend: een knuffelhormoon dat de bevalling moet versnellen. Hoewel de bijsluiter zegt dat oxytocine enkel in de ader mag ingespoten worden, spoot de arts het middel intramusculair in, rechtstreeks in de spier. Acht jaar na de dood van hun pasgeboren zoontje werd gynaecologe V.D. (53) uit Oudenburg in eerste aanleg schuldig bevonden aan onopzettelijke doding.

De ouders van Nils luisterden met zichtbare frustratie naar de advocaat van V.D., die verklaarde dat het hersenletsel veroorzaakt kon zijn door een letsel tijdens de zwangerschap. “Mijn cliënte moet berecht worden op basis van feiten, niet op basis van hypotheses”, zei advocaat Rudi Vermeiren. “Ze heeft tijdens haar zwangerschap een probleem gehad, we kunnen dat ook aantonen. Onze hypothese is dat het iets viraals was, een infectie”, aldus de advocaat die de vrijspraak vroeg en een nieuwe aanstelling van deskundigen.

Reinste nachtmerrie

Een college van gerechtsdeskundigen in eerste aanleg achtte die kans echter “heel klein”. Ook de procureur-generaal in beroep volgde de stelling van de verdediging niet. “Deze zaak is je reinste nachtmerrie”, zei procureur-generaal. Vijf hoogleraren in het vakgebied van de beklaagde komen tot het besluit dat het feit bewezen is dat het toedienen van de stof de oorzaak is. Ik zeg met alle respect, daar is een fout begaan”, aldus de procureur-generaal, die de opschorting vroeg.

De advocaat van de ouders volgde die stelling, “Door een fout van een specialist, die beter had moeten weten, is Nils doodgedrukt in de baarmoeder van zijn eigen moeder.” De ouders van Nils gaven een emotioneel betoog in het hof. “Het was blinde paniek op dat moment, ze wisten niet wat ze moesten doen. Moeten beslissen over het leven van uw kind, dat is barbaars. Het was de zwaarste beslissing die wij ooit moesten nemen.”

V.D kreeg het laatste woord in het hof, “Ik heb geen enkel moment een signaal gehad dat Nils in de problemen zat.” Het hof zal zich uitspreken over deze zaak op 26 juni.