Gynaecologe Oostends ziekenhuis in beroep veroordeeld voor onopzettelijke doding baby Cedric Matthys

27 mei 2020

17u16 0 Oostende In het Gentse hof van beroep is woensdagvoormiddag een 54-jarige gynaecologe uit Oudenburg schuldig bevonden aan onopzettelijke doding. De dame, V.D. genaamd, diende in 2010 tijdens een bevalling een spuit met het hormoon oxytocine verkeerd toe, waardoor het kind overleed. De gynaecologe moet een schadevergoeding van 32.334 euro betalen aan de ouders.

“Door een fout van een specialist is Nils doodgedrukt in de baarmoeder van zijn eigen moeder.” Het verhaal van Stijn Desomer en Marta G. is hartverscheurend. Het koppel uit Bredene verloor op 9 oktober 2010 hun zoon. Nils werd amper vijf dagen voordien geboren in het Oostendse Henri Serruysziekenhuis, maar tijdens die bevalling maakte V.D. een grondige fout. De 54-jarige gynaecologe spoot oxytocine, een hormoon dat de bevalling versnelt, rechtstreeks in een spier van de mama. Dat terwijl de bijsluiter van het medicijn duidelijk stelt dat oxytocine enkel in de ader mag ingespoten worden. (lees verder onder de foto)

Geen celstraf

V.D. kreeg in eerste aanleg acht maanden cel met uitstel en moest 17.000 euro betalen, maar ging in beroep opnieuw resoluut voor de vrijspraak. Rudi Vermeiren, de advocaat van V.D., hield tijdens het proces staande dat Niels mogelijks aan een infectie overleed, maar die kans was volgens het college van gerechtsdeskundigen quasi onbestaande. Het hof oordeelde dan ook de beklaagde schuldig is aan onopzettelijke doding.

Een celstraf kreeg de dame niet. De gynaecologe uit Oudenburg werd “eenvoudig schuldigverklaard”. Deze juridische term wordt gebruikt in zaken die te lang aanslepen. Rechters kunnen beslissen dat de zogenaamde “redelijke termijn is overschreden”. Zo liet de finale uitspraak in deze rechtszaak bijna tien jaar op zich wachten. De beklaagde wordt daarom strafrechtelijk niet vervolgd , maar is het koppel wel een stevige schadevergoeding verschuldigd. Ze moet 32.334 euro betalen, of 16.167 euro aan elke ouder. Ook moet ze de gerechtskosten vergoeden. Het Oostendse Henri Serruysziekenhuis wenste liever niet te reageren op de uitspraak. De gynaecologe is er nog steeds aan de slag.