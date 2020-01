Guga Baul brengt Ongehoord! op 8 februari naar Oostende Leen Belpaeme

02 januari 2020

14u10 0 Oostende Guga Baul keert op 8 februari met Studio Guga terug naar het Kursaal van Oostende met Ongehoord! Voor de maestroloog is het als een thuismatch spelen, maar dat maakt voor de Oostendenaar weinig verschil. “Het is altijd leuk om hier terug te staan, maar we geven ons bij elk optreden volledig.”

Ooit zat Laurent Bailleul in de zaal van het Kursaal te kijken naar Geert Hoste en hij bedacht zich toen het leuk het zou zijn om zelf ooit op dat podium te staan. Ondertussen is dat al geen nieuwtje meer. Het is al zijn vijfde keer op het grootste podium in zijn thuisstad. “De eerste keer dat ik hier op het podium stond was ik 12 jaar”, blikt de artiest terug. Ondertussen tourt hij met zijn nieuwe show Studio Guga door Vlaanderen. Oostende kon natuurlijk niet ontbreken op het programma. “Het is leuk om hier terug te komen. Oostende blijft in mijn hart en er zullen ongetwijfeld veel vrienden en kennissen in de zaal zitten. Ik kijk er altijd wel naar uit om naar hier te komen. Het Kursaal ziet er groter uit dan het is, want er heerst wel een intieme sfeer. De akoestiek is ook fantastisch.”

Guga Baul speelt zijn nieuwe show met Studio Guga waarbij hij nieuwe nummers in een jasje van een bestaande Vlaamse artiest heeft gestoken. “Ik breng een eigen persoonlijke boodschap, maar met de stem van iemand anders. Het is een mix geworden van maestroloog en radio Guga. Er zitten ook stukjes stand-up comedy tussen. Ik merk dat het voor heel wat artiesten vaak een confrontatie is, maar de reacties zijn heel verschillend. Ik kruip persoonlijk heel graag in de huid van Bart Peeters. Als ik bezig ben ervaar ik ook echt zijn energie en dat is altijd plezant.” Je hoort tijdens het optreden ook Raymond Van het Groenewoud, De Kreuners, Clouseau of Het Zesde Metaal. In de gedaante van Guga Baul en de zijnen krijgen ze allemaal een gloednieuw nummer.

Info en tickets via www.kursaaloostende.be.