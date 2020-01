Grote opkomst voor mantelzorgcafé Leen Belpaeme

29 januari 2020

‘De MantelzorgHub’ in Oostende lanceert bij de start van het nieuwe jaar een gloednieuw programma voor en door mantelzorgers.

“De MantelzorgHub wil een gemeenschap voor mantelzorgers opbouwen waar er ruimte is voor contact met andere mantelzorgers. Het uitwisselen van informatie en ervaringen staat centraal. Er is ook plaats voor ontspannende activiteiten en gezelligheid. De ontmoetingscentra zijn een uitgelezen plaats om dit te laten plaatsvinden”, licht schepen Maxim Donck toe. Heel wat mensen bieden kort- of langdurig ondersteuning en hulp aan een zorgbehoevende persoon. Denk maar aan iemand met een kind met een fysieke beperking of iemand die dagelijks zorgt voor een partner met een chronische ziekte. “Het gaat hierbij om dagelijkse inspanningen van vele mensen: ouders, kinderen, partners, buren, vrienden. Als lokaal bestuur moeten we hiermee in ons beleid rekening houden en ervoor zorgen dat reguliere zorg afgestemd wordt op mantelzorg. Daarnaast kijken we ook hoe we met allerlei initiatieven de draagkracht van mantelzorgers kunnen versterken en hun draaglast enigszins kunnen verlichten”, zegt ook Natacha Waldmann, schepen van Welzijn en Zorg.

De Mantelschelp komt elke vierde dinsdag van de maand samen. Afwisselend wordt voor een middag –of avondprogramma gezorgd en dit telkens op een andere locatie. In de komende maanden staat onder meer het toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’, een workshop ‘Verbindende communicatie’, mindfulness Yoga, een cursus EHBO en een workshop Smiley-koekjes maken op de planning.

Inschrijven is nodig en kan in het ontmoetingscentrum in jouw buurt of per mail via mantelzorg@oostende.be.