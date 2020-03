Grote maatregelen voor corona, veel creativiteit en solidariteit in de provincie en aan de kust: blijf het hier live volgen Arne Hanseeuw Leen BELPAEME Timmy Van Assche Bart Boterman Gudrun Steen

13 maart 2020

08u18 9 Oostende De scholen houden de deuren vanaf maandag gesloten, restaurants en cafés gaan na vrijdagavond onherroepelijk dicht, voor winkels gelden strengere regels: de maatregelen tegen de coronacrisis worden flink opgeschroefd. Maar die maatregelen vergen creatieve oplossingen. Een horecazaak uit Jabbeke biedt alvast een takeaway-service aan, een restaurant in Brugge gaat vandaag een hele dag open om de voorraden aan te vullen en ook de eerste solidariteitsacties worden uit de grond gestampt. Een ijsjeszaak uit Houthulst wil zondag alvast de rusthuizen bevoorraden met ijsjes. Hoe pakt de school van uw kind de mogelijke opvang aan de komende weken? Volg het hier.

OOSTENDE: Het bekende Oostendse restaurant Ensorito organiseert vanaf zaterdag thuisleveringen van al haar gerechten én wijn. “Als horeca-ondernemer moet je nu wel creatief zijn”, reageren de zaakvoerders.

JABBEKE: Eethuis Mint uit Jabbeke kondigde gisteravond meteen na de bekendmaking van de regeringsmaatregelen al aan dat ze via een takeaway toch de klanten willen bedienen. Meer info volgt straks ongetwijfeld.

BRUGGE: Restaurant In ’t Nieuw Museum opent vandaag van 11 uur ononderbroken tot sluitingstijd. Het restaurant wil zo de laatste restjes kwijt raken en de financiële gevolgen toch een beetje te beperken.

HOUTHULST: Christof Thorrez van het bedrijf SurprICE uit Houthulst zal alle 200 bewoners van de plaatselijke woonzorgcentra De Groene Verte in Merkem en Cassiers in Houthulst dit weekend trakteren op een gratis ijsje. Hij hoopt dat andere ondernemers zijn voorbeeld volgen. “De grootouders van mijn vrouw Nancy verblijven in Cassiers en de Groene Verte”, schetst Christof. “Op 10 maart vierde meme Simonne in de Groene Verte haar 93ste verjaardag. Het geplande familiefeest kan nu zondag jammer genoeg niet doorgaan en wij zijn niet de enige die zo’n mooie momenten moeten missen.” Info op de Facebookpagina.

OOSTENDE - Bakkerij Stutjes en Teusjes op de Vuurtorenwijk zal in het weekend aan huis leveren voor oudere mensen.”We kunnen zaterdag en zondag aan huis leveren. Wie voor 12 uur bestelt krijgt na uur de bestelling aan huis.”

OOSTENDE - Ook bloemisten moeten creatief uit de hoek komen. Fleur de Lies werkt dit weekend achter gesloten deuren. Je kan er nog altijd een bestelling plaatsen. “Bel ons (059 44 54 01) als u aan de winkel staat en dan geven we u de bestelling. De bestelling kan ook geleverd worden. Surf hiervoor naar: www.fleurdelies.be/shop”

KOKSIJDE - De gemeente wil de terrasbelasting op nul brengen al steun

GISTEL - Delphine Steelandt lanceert de #Fit-quarantaine-challenge voor wie ook tijdens de komende weken fit wil blijven terwijl de fitnesscentra gesloten zijn.

KUST - De hotelsector gaat enkele moeilijke weken tegemoet, maar ze halen ook alles uit de kast om hun klanten te helpen