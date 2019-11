Grote glazen fles van Tom Herck krijgt nieuwe plek Leen Belpaeme en Benny Proot

28 november 2019

14u55 0 Oostende Het kunstwerk van Tom Herck ‘Wreckage in a bottle’ in de vijver voor het Kursaal van Oostende werd donderdag verwijderd.

Sowieso was de plaatsing van het werk tijdelijk. Het werk van Tom Herck werd dit voorjaar geplaatst in kader van The Crystal Ship. Toerisme Oostende merkte de voorbije maanden dat het werk zeer tot de verbeelding spreekt en veel gefotografeerd werd. Gezien het succes is Toerisme Oostende in samenspraak met de kunstenaar wel op zoek naar een nieuwe locatie. Tom Herck maakte een glazen fles met daarin een boodschap, verwijzend naar de mensen die al eeuwenlang berichten sturen in flessen. Traditioneel werd de methode vooral door zeelieden en schipbreukelingen gebruikt, in de hoop een bericht naar het vasteland te sturen of om hun onvrede aan de buitenwereld te tonen. Op het eerste gezicht ziet de installatie eruit als een traditionele ‘boodschap in een fles’, maar bij betere inspectie bevat de fles een groot opgevouwen papier in de vorm van een schip, waarop een boodschap zou moeten staan.