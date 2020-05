Grote financiële en organisatorische kopzorgen voor strandreddingsdiensten: “Grote onzekerheid en vooral gebrek aan middelen” Bart Boterman

08 mei 2020

14u39 22 Oostende De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) kijkt met grote financiële en organisatorische kopzorgen naar komende zomer. “Voorlopig zijn er enkel vraagtekens”, zegt secretaris An Beun. “Een uitbreiding van het aantal strandposten om de massa te spreiden? Praktisch en financieel moeilijk haalbaar. Wie zal die verplichte mondmaskers betalen? Wanneer mogen onze aspirant-redders hun examen afleggen? Hoe moeten we ons organiseren? We willen zo snel mogelijk duidelijkheid en hopen op extra middelen. Het water staat ons nu al aan de lippen”, zegt An Beun.

Misschien komt er maandag enige duidelijkheid. Want dan vergaderen de kustburgemeesters, gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in Provinciehuis Boeverbos over de zomer aan de kust. De strandredders zijn daar een onderdeel van. Hoe de organisatie van het strand eruit zal zien, is voorlopig koffiedik kijken en allicht voer voor een stevig debat. Uiteindelijk heeft enkel de Nationale Veiligheidsraad het laatste woord.

Extra strandposten: tekort aan middelen, materiaal en manschappen

“Sommige burgemeesters spreken bijvoorbeeld over meer strandposten om het volk te spreiden. Maar het is al hopeloos te laat om al dat materiaal nog bestellen en bovendien hebben wij de middelen niet om dat te financieren. En wie zal die extra strandposten dan bemannen? Onze aspirant-redders kunnen vooralsnog geen examen afleggen. De laatste dag opleiding dateert alweer van twee maanden geleden. Als de zwembaden plots open mogen, kun je ze de dag nadien niet meteen op de proef stellen. Ze moeten opnieuw kunnen trainen”, waarschuwt secretaris An Beun van IKWV.

Mondmaskers

De redders zullen ook verplicht worden om tijdens het uitvoeren van reanimaties of verzorgingen een mondmasker te dragen. “Ook hier rijst de vraag wie zal opdraaien voor de kosten. Ik ga eerlijk zijn, van onze bankrekening zal het niet komen want die staat tegen het einde van elk jaar nagenoeg op nul. Voor de coronacrisis was het elk jaar al de eindjes aan elkaar knopen. Het zal alleen maar erger worden”, luidt Beun de alarmbel.

Op zoek naar Vlaamse of federale steun

IKWV wordt gefinancierd door de kustgemeenten, private sponsor AXA, Afdeling Scheepvaartbegeleiding van de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen. “Als de provincie West-Vlaanderen ons niet langer kan ondersteunen, is er nog minstens 250.000 euro nodig om ons werk adequaat uit te kunnen voeren en de veiligheid van de strandgasten te garanderen. Daarvoor kijken we naar het kabinet van de Vlaamse minister van Toerisme of naar de federale regering. Mensen uit het hele land zullen naar ons strand komen als buitenlandse reizen verboden worden. Daarom zou eigenlijk het hele land moeten helpen financieren. Dit is de logica zelve”, aldus An Beun.

13 juni?

Wanneer de strandreddingsdiensten ten vroegste op post zullen staan, is evenmin duidelijkheid over. “De datum van 13 juni circuleert, maar de definitieve beslissing zal van de Nationale Veiligheidsraad afhangen”, besluit An Beun. “We zorgen er in elk geval voor dat we klaarstaan om alle strandbezoekers deze zomer een aangename en fijne strandvakantie te bezorgen”.