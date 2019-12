Grote drukte bij opening Albert Heijn: al vanop Torhoutsesteenweg aanschuiven Timmy Van Assche

11 december 2019

13u11 0 Oostende Albert Heijn opende deze ochtend de winkel in de Torhoutsesteenweg 541 in Oostende. En dat zullen we geweten hebben. Het was al snel aanschuiven geblazen op de drukke invalsweg en de parking van de Nederlandse supermarkt liep compleet vol. Nog voor de opening stonden honderd nieuwsgierigen aan te schuiven.

Toegegeven: de drukte was wel te verwachten. De opening van Albert Heijn in andere steden lokte ook steevast een massa volk. Franchisenemers Wim Fierens en Michel Deman keken hun ogen uit. Beide heren baten al in Knokke-Heist een Albert Heijn uit. “We zijn ontzettend blij om op deze toplocatie te openen. Albert Heijn wérkt aan de kust, dat hebben we ervaren in Knokke-Heist. In Oostende pakken we vanaf vandaag uit met extra veel vers en veel aandacht voor onze klanten. We geloven 200 procent dat de succesformule van Albert Heijn ook hier aanslaat: Hollandse prijzen, een verrassend assortiment en persoonlijke service.”

Extra speciaal

Voor Michel is het zelfs extra speciaal, want hij is een geboren Oostendenaar. “Mijn ouders hadden jarenlang een bakkerij, even verderop in diezelfde Torhoutsesteenweg. Toen ik vijf jaar was, verhuisden we naar Antwerpen. Dus ja, het doet me wel iets om hier nu terug te zijn. Dit is een speciaal moment.”

Aparte inrichting

De winkel telt 54 werknemers en is met zo'n 1.800 vierkante meter de grootste van onze kust. “We hebben met opzet de parking achteraan ingericht om mobiliteitsproblemen te vermijden. Natuurlijk, vandaag is het zo uitzonderlijk druk dat er toch wat files zijn”, beseft Deman. “Hoe dan ook is de site zodanig ingericht dat ook leveringen gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden.” De winkel zet in op vers: op de afdeling groenten, fruit, bloemen en planten, in de bakkerij en in de markthal, waar je lekkers voor bij het ontbijt, de lunch of de borrel vindt.

“Draaischijf”

“Deze winkel is een mooie versterking in West-Vlaanderen”, zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. “We zijn er een geliefd merk geworden en de West-Vlaming ziet ons graag komen. Oostende is een draaischijf in de regio en we keken al lang uit naar een winkel in deze stad aan zee. Deze winkel is het bewijs dat Albert Heijn actief inzet op verse producten en duurzaamheid.”

Zonnepanelen

Op het dak van de winkel pronken nog eens 732 zonnepanelen, die naar verwachting minimaal 203.309 kWh per jaar produceren. Onafhankelijk energiebureau Encon uit Bilzen realiseerde het project. “Het project is goed voor een hoeveelheid energie die overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 58 gezinnen”, zegt Robin Bruninx, gedelegeerd bestuurder bij Encon. “De installatie vermijdt 1.464 ton CO2-uitstoot over een periode van 20 jaar – gelijk aan de functie van zeven hectare bos of 3.500 bomen. De zonnepanelen zullen zo’n 34 procent van het totale energieverbruik van de winkel produceren.” In december is de winkel alle dagen open van 8 tot 20 uur, op 24 en 31 december tot 17 uur. Vanaf januari is de winkel op zondag tot 13 uur open.