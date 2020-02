Grote boomplantactie gaat gewoon door ondanks stevige wind: “We zijn niet bang van een briesje, hé” Timmy Van Assche

23 februari 2020

15u28 0 Oostende Storm of niet, de grote boomplantactie nabij het nieuwe crematorium in de Grintweg ging gewoon door. Een dertigtal sympathisanten kwamen samen om zo’n 2.500 bomen in de grond te stoppen. Het betekende het orgelpunt van een actie waarbij in totaal maar liefst twee hectare bos werd aangeplant.

Terwijl in verschillende steden en gemeenten traditionele carnavalsoptochten werden afgelast, lieten de initiatiefnemers van de boomplantactie zich niet afschrikken. Langs Grintweg kwamen jong en oud samen om jonge boompjes alle groeikansen te geven. “We zijn niet bang van een briesje, hoor", knipoogt milieuschepen Silke Beirens (Groen). “Met deze nieuwe boomplantacties zetten we onze koers verder om de groene gordel rond de stad gestaag uit te breiden. Eerder deze week stroopten leerlingen van verschillende Oostendse scholen de mouwen op. Ook medewerkers van het bedrijf Daikin kwamen al bomen planten." Die voorafgaande acties waren goed voor het aanplanten van één hectare, zondag kwam daar dus nog één hectare bij. Medewerkers van de volkscoöperatieve BuitenGoed, de organisatie die het stadsrandbos beheert, zorgden ervoor dat de plantgaten klaar stonden. Dat maakte het werk al wat lichter. “De vochtige grond is ook prima voor de bomen”, geeft Beirens nog mee. Ook enkele families trokken naar de Grintweg. Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) bracht bijvoorbeeld zijn dochters mee. Veel medewerkers drukten de kloeke aarde rond de boompjes met de laarzen aan, zoals schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Het stadsrandbos van Oostende groeit verder naar bijna honderd hectare groot. In het nieuw aangeplante stuk bos vind je een mengeling van zomereik, winterlinde, veldiep, veldesdoorn, wilde peer en vuilboompje. “In de bosrand planten we kardinaalsmuts, gelderse roos, hondsroos, rode kornoelje, sleedoorn en mispel. Zo trekt de stad volop de kaart van meer biodiversiteit en wordt het stadsrandbos op die manier een thuis voor vele vogels, vlinders en bijen.”