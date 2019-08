Grootse luchtvaartdag moet brede publiek warm maken voor pilootopleiding en technische jobs Timmy Van Assche

31 augustus 2019

21u00 2 Oostende De Noordzee Vliegclub, de Luchtcomponent van Defensie, het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) en het North Sea Aviation Center (NSAC) slaan de handen in elkaar voor een uniek luchtvaartprogramma op 21 september. “Nooit eerder hebben alle betrokken partijen zo nauw samengewerkt", klinkt het unisono. Op het programma staan onder meer een lezing van astronaut Frank De Winne, kennismaking met de vernieuwde vloot van de vliegclub en opleidingen van het VLOC.

Luchtvaartfanaten noteren maar beter zaterdag 21 september in hun agenda. Want het programma dat de Noordzee Vliegclub, de Luchtcomponent van Defensie, het VLOC en NSAC hebben uitgedokterd, oogt imposant. De Noordzee Vliegclub, die in 2016 nog maar een nieuw clubgebouw opende in de Nieuwpoortsesteenweg 947, heeft haar vloot stevig vernieuwd met de aankoop van een Cessna C172 Full Glass Cockpit - met een volledig digitale cockpit - en twee hypermoderne Sonaca’s 200 van Belgische makelij. “Het succes van deze vernieuwingsoperatie blijft niet uit. De voorbije jaren steeg het aantal leden sterk van 100 naar 150 leden. Ook het aantal leerling-piloten dat zich inschrijft voor de opleiding tot privaat piloot zit duidelijk in de lift. Waar het jaarlijks aantal inschrijvingen zich vroeger rond de vijftien bevond, zien we nu klassen van twintig tot dertig kandidaten”, duiden Michel Sinove en Matthieu Calu van de vliegclub. “Op 21 september stellen we onze deuren open voor het brede publiek. Wie geïnteresseerd is in een opleiding tot privaat piloot of de nieuwe vliegtuigen wil bewonderen, kan een kijkje komen nemen tussen 10 en 18 uur. Onze bestuursleden, piloten en instructeurs geven graag de nodige uitleg.” Tegelijk organiseert de vliegclub een zogenaamde ‘fly-in’ voor piloten en vliegtuigen van andere vliegclubs uit binnen- en buitenland om de ambities in ‘general aviation’ of privéluchtvaart kracht bij te zetten. Met NSAC heeft de luchthaven er een gloednieuwe terminal bij. “Op die dag moeten er geen luchthaventaksen betaald worden. Hiermee willen we de troeven van de luchthaven en stad Oostende in de kijker zetten."

Job bij Defensie

Sinds een aantal maanden werkt de Noordzee Vliegclub ook samen met de Luchtcomponent en het VLOC rond het thema ‘Passie voor Luchtvaart’. “Met tal van boeiende en professionele sprekers uit de luchtvaartsector wensen we het brede publiek te informeren over de veelheid aan beroepen die er bestaan in deze sector. De eerste spreker is de huidige stafchef van de Luchtcomponent Kolonel Geert De Decker. Hij geniet heel wat ervaring als F-16- en testpiloot en is ook gekend van het VTM-programma F-16", vertelt Kolonel Dirk Debruyne, wiens vader overigens de Noordzee Vliegclub 50 jaar geleden mee oprichtte. “De tweede spreker is Frank De Winne. Hij startte als piloot aan de Koninklijke Militaire School en na een rijk gevulde loopbaan als jachtpiloot werd hij geselecteerd om de tweede Belgische astronaut te worden - hij deed twee missies naar de ruimte. Dat we hem nu konden strikken, is werkelijk ongezien. Ook marinepiloot Luitenant Kenneth De Mey en Kapitein Eline Leurs tekenen present. Eline is één van de vier vrouwelijke helikopterpiloten binnen het Belgisch Leger. Als afsluiter zullen Eline en Kenneth met hun crew een demo geven met de NH90-helikopter voor het aanwezige publiek.” De lezingen vinden plaats tussen 13 en 17 uur. “Kijk, bij Defensie zijn heel wat jonge en gemotiveerde mensen nodig en stappen zelf naar de jongeren. We willen een draagvlak creëren en zowel meisjes als jongens warm maken voor een al dan niet technische opleiding en loopbaan.”

Vliegende auto

Ook de nieuwe vliegende auto Personal Air Land Vehicle - of PAL-V - van Nederlandse makelij zal waarschijnlijk te bezichtigen zijn. Dit is een gyrocopter die je kan omvormen tot een auto. “Dit toestel verbruikt gewone autobenzine en kan men thuis in de garage parkeren. Naast de komst van drones, is dit ook een grote (r)evolutie in de luchtvaart”, maakt Sinove de geïnteresseerden warm. Op het tarmac zullen nog meer opvallende jets en vliegtuigen te bewonderen zijn.

Technici gezocht

Het VLOC is zowel een opleidings- als dienstencentrum voor diverse partners uit de luchtvaartsector. Bij zijn partners Petrus en Paulus West, Vives Hogeschool en de VDAB voor opleidingen in luchtvaarttechnieken. “De Sea King, een Falcon 20 en een B727 behoren naast de labo’s voor composieten, elektrisch vliegen, VR en 3D printing tot het lesmateriaal”, zegt coördinator Angélique Heynen. “Weet je, in 2040 zullen in Europa maar liefst 124.000 vliegtuigtechnici nodig zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben heel wat bestellingen geplaatst van nieuwe vliegtuigen.” Om praktische redenen is inschrijven via www.nzvc.be/passie-voor-luchtvaart verplicht. Onder de aanwezigen wordt ook een helikoptervlucht met een Agusta A109 van de Belgische Luchtcomponent verloot. Ook op 21 november staat er nog een sessie gepland over technici, burgerheli’s en vliegveldverdediging.