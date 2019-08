Grootscheepse zoekactie naar vermist meisje (11) op strand Oostende: alle zwemmers uit zee gehaald Mathias Mariën

17u03 2 Oostende Op het strand van Oostende is momenteel een grote zoekactie aan de gang naar een vermist meisje. Dat bevestigt de lokale politie.

De politie van Oostende werd omstreeks 16 uur ingelicht, maar op dat moment was het meisje al enige tijd vermist. Het gaat om een kindje van 11 jaar dat Frans spreekt. Eléonore verdween ter hoogte van de Louisastraat. “De zoekactie is volop bezig, waarbij ook een helikopter wordt ingezet”, klinkt het. De standaardprocedure werd ingezet, waarbij de redders alle zwemmers uit het water halen om een beter overzicht te krijgen. Door het warme weer is er heel wat volk op het strand van Oostende. De hulpdiensten hebben een commandopost opgesteld op de Westelijke strekdam. Eerder op de middag was al een 14-jarig meisje vermist. Zij kon veilig en wel teruggevonden worden.