Grootschalige zoekactie naar jongetje (5) afgelopen, politie treft kind aan op zeedijk Bart Boterman

14 juni 2020

16u50 4 Oostende Op het strand en voor de kust van Oostende is zondagnamiddag een grootschalige zoekactie gehouden voor een verloren gelopen jongetje van vijf jaar. De ouders sloegen alarm rond 15.15 uur, toen het jongetje al een uur lang vermist was geraakt ter hoogte van Polé Polé Beach Bar.

Politie, brandweer, reddingshelikopter NH90 en verschillende reddingsschepen rukten uit. De heli en de reddingsschepen speurden de zee af, omdat de mogelijkheid bestond dat het jongetje in het water verzeild was geraakt. De brandweer zocht langs de waterlijn en het strand, terwijl de politie de zeedijk voor zijn rekening nam. De zoekactie lokte heel wat kijklustigen.

“Uiteindelijk werd het jongetje na een kwartier teruggevonden. Het was de politie die het jongetje aantrof, op de zeedijk. Hij was in goede gezondheid en werd opnieuw verenigd met de ouders”, zegt kapitein Nathalie Van Moorter van de brandweer van Oostende. Het jongetje was alles samen toch zo'n 1.20 uur lang vermist.