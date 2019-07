Grootschalige reddingsoefening in Oostende: “Vier dronken Polen in zee beland” Bart Boterman

02 juli 2019

11u57 11 Oostende Op het strand en voor de kust van Oostende ter hoogte van het casino heeft dinsdagmorgen een grootschalige reddingsoefening plaatsgevonden. Het scenario: vier dronken Polen besluiten na een nachtje stappen om met een motorbootje op zee te gaan. De vier mannen slaan plots overboord.

De strandredders, al aanwezig op het strand, sprongen meteen in hun reddingsboot en begonnen met het zoeken op zee. Ze konden na even zoeken al twee drenkelingen uit het water halen. Intussen was de reddingshelikopter NH90 vertrokken van op de luchtmachtbasis van Koksijde en zetten brandweer, lokale politie, ambulance en mug koers richting het strand. Ook reddingsschepen van de scheepvaartpolitie en DAB Vloot zetten hun zoektocht in. De alarmering verliep via de noodcentrales NC112, CIC, MRCC en MIK. De brandweer zette een commandopost op de zeedijk.

De NH90-helikopter was snel ter plaatse en lokaliseerde de overige twee drenkelingen. Eentje werd met de helikopter uit zee gewincht en de andere door de scheepvaartpolitie aan boord getrokken. De drenkelingen, figuranten geleverd door de surfclubs en de intercommunale kustreddingsdienst, werden verzorgd en naar het ziekenhuis overgebracht.

Levensgroot belang

“Dergelijke reddingsoefeningen met alle mogelijke hulpdiensten zijn noodzakelijk om de communicatie, de afsprakenregeling en de alarmering te testen en te optimaliseren. Dat is van levensgroot belang. Afgelopen weekend is in Oostende nog een bewusteloos meisje uit het water gehaald dankzij het snelle ingrijpen van de hulpdiensten. Zo’n oefening kost handenvol geld, maar het gaat tenslotte om mensenlevens”, zegt gouverneur Carl Decaluwé, die de reddingsoefening organiseerde.

Een drone werd nog niet ingezet. Enkel de strandredders van Blankenberge werken voorlopig met een drone, al is het de bedoeling om het systeem uit te breiden naar de hele kust. “Maar de wetgeving moet nog bijgeschaafd worden. Voorlopig mag een drone enkel op het strand en niet op zee”, voegt Decaluwé nog toe.