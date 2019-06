Grootschalige coke- en heroïnedealer aangehouden, huiszoeking levert aanzienlijke pak drugs en geld op Bart Boterman

27 juni 2019

14u50 0 Oostende De recherche van de politie van Oostende heeft woensdag voor de arrestatie van een drugsdealer gezorgd die op grote schaal heroïne en cocaïne verkocht. Tijdens een huiszoeking werden volgens het parket aanzienlijke hoeveelheden drugs, cash geld en andere waardevolle goederen gevonden.

De recherche was de Oostendenaar al langer op het spoor en ging woensdag in de vroege morgen over tot zijn arrestatie en huiszoeking. De vondsten werden in beslag genomen en de man werd intussen verhoord. “Uit het vooronderzoek is gebleken dat de man druggebruikers uit Oostende en de kustregio voorzag. De man werd in de namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Brugge, die besliste de man aan te houden”, aldus het parket van Brugge.