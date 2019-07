Grootmoeder verliest kleinzoon uit het oog in Kapellestraat, politie vindt hem terug in telecomwinkel Bart Boterman

11 juli 2019

14u33 0 Oostende Een grootmoeder van een 9-jarig kind belde woensdagnamiddag rond 15. 30 uur in paniek de politie. Ze was haar kleinzoon uit het oog verloren tijdens het shoppen en vond hem nergens terug.

De Oostendse politie van schoot meteen in actie en verschillende patrouilles begonnen aan de hand van een beschrijving te zoeken in de Kapellestraat en omgeving. “Het jongetje werd door een van onze ploegen aangetroffen in een naburige telecomwinkel. Hij was gsm-toestellen aan het bekijken. We hebben hem terug herenigd met zijn moeder”, legt commissaris Kris Allary uit. Het jongetje was zich van geen kwaad bewust, maar toch onder de indruk toen hij besefte dat de politie werd ingeschakeld om hem te zoeken.