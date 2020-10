Groen wil rem op groei veestapel in provincie: “Het aantal kippen in West-Vlaanderen stijgt met elf procent, terwijl de druk op omgeving en milieu al zo hoog is” Erik De Block

05 oktober 2020

13u09 2 Oostende Groen pleit voor maatregelen om een rem te zetten op de ongebreidelde groei van de veestapel in onze provincie. Het aantal kippen kende vorig jaar een recordgroei. “De teller stond op bijkomend 1.431.141 vergunde kippen”, aldus provincieraadslid Maarten Tavernier. “Het aantal kippen in West-Vlaanderen stijgt met maar liefst elf procent terwijl de druk op omgeving en milieu nu al zo hoog is.”

Het aantal varkens en runderen is stabiel of eerder dalend. “West-Vlaanderen is niet alleen een varkensprovincie maar wordt ook een kippenprovincie”, geeft Maarten Tavernier uit Wevelgem aan. “Dat is ook merkbaar. Steeds meer rijzen op het platteland conflicten tussen landbouwbedrijven die met meer en grotere kippenstallen uit de beperkte marge toch nog een leefbaar inkomen willen halen, en omwonenden die strijden voor de leefbaarheid van hun omgeving. Megastallen ontsieren het landschap en zorgen voor geurhinder. Landelijke wegen zijn niet altijd voorzien op het zware vrachtverkeer die voor aan- en afvoer zorgt. Ook het probleem van teveel aan mest en stikstofuitstoot wordt zo steeds groter.”

Mestvarkens, zeugen, kippen en runderen: het is het inkomen voor veel kleine en grote familiale landbouwbedrijven. “Wat niet wil zeggen dat individuele bedrijven niet kunnen groeien”, zegt Maarten. “Bijvoorbeeld door ergens een overname. Uitbreiding op een bestaande locatie zorgt voor conflicten met de buurt. Wie kippenstallen heeft, verdient per dier een heel beperkt bedrag en daardoor wordt men gedwongen tot meer kippen. De enige oplossing voor de kippenboeren is massaproductie. We richten onze boodschap tot Vlaanderen.”

Onze provincie telde in 2018 zo’n 3,30 miljoen varkens, 12,3 miljoen kippen en 365.000 runderen. Goed voor respectievelijk 56, 35 en 31 procent van het Vlaamse cijfer. “Op het eerste zicht zou je misschien kunnen zeggen dat dit recordcijfer goed nieuws is voor de economie”, zegt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout. “Spijtig genoeg zegt de grootte van de sector weinig over het economisch succes. West-Vlaanderen is als varkensprovincie momenteel nog weinig succesvol. Steeds meer varkensboeren zien zich genoodzaakt om loonwerker te worden in dienst van een veevoederfirma, omdat ze geen leefbaar inkomen meer kunnen halen uit hun activiteiten. Te grote investeringskosten in het verleden zorgen voor een financiële strop. Wij passen voor een landbouwmodel dat alleen nog financieel rendeert voor grote toeleverbedrijven of slachthuizen en multinationals, maar niet meer voor de familiale landbouwer. We moeten zorgen dat zo’n scenario zich niet met kippenbedrijven herhaalt.”

Groen verzamelde maandagmorgen in de buurt van het kippenbedrijf van Brecht Verstraete in Kruiseke. In twee stallen zitten er 85.000 kippen maar de jonge ondernemer wil met het oog op meer rendement nog een derde stal met 50.000 kippen. Die procedure is lopende.