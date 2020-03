Greenhouse Talent zet concertbussen in voor optreden Rammstein Leen Belpaeme

10 maart 2020

10u51 4 Oostende Voor het uitverkochte concert van Rammstein op 10 juni worden er concertbussen ingelegd naar en van Park De Nieuwe Koers in Oostende. Op die manier kunnen bezoekers niet alleen zorgeloos van het concert genieten, ook de verkeershinder in de buurt kan zo beperkt worden. Vanaf 15 mei zijn er ook tickets te koop voor speciaal ingelegde nachttreinen via nmbs.be/rammstein.

Vorig jaar werden er vanuit 48 opstapplaatsen Rammsteinfans succesvol heen- en teruggebracht naar en van het Koning Boudewijnstadion. De tickets voor de bus vlogen in een mum van tijd de deur uit. Ook voor het concert in Oostende wordt dit initiatief opgestart. Greenhouse Talent werkt opnieuw samen met Keolis en Fluxology om meer dan 100 opstapplaatsen in heel België en Noord-Frankrijk te voorzien. “Vergeet de wagen, de files en het aanschuiven aan de parking en geniet vanaf het eerste ogenblik zorgeloos van het concert dankzij de vele opstapplaatsen verspreid over het hele land. Tickets voor de concertbussen zijn te koop vanaf nu via www.concertbus.be”, laat de organisator weten.

Vanaf 15 mei zijn er ook tickets te koop voor speciaal ingelegde nachttreinen via nmbs.be/rammstein. Meer info over de andere transportmogelijkheden vind je op www.greenhousetalent.com/be/rammstein. Het concert van Rammstein in Oostende is uitverkocht. Greenhouse Talent waarschuwt voor illegale ticketwebsites. De zwarte lijst met doorverkopers is te vinden op ilovemyticket.com.