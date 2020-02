Granaten en ontstekingsmechanisme opgevist uit Koninginnevijver Timmy Van Assche

26 februari 2020

21u27 13 Oostende In het Maria Hendrikapark was een stukje langs de Koninginnevijver afgezet door de politie, nadat een magneetvisser twee oude Engelse granaten en een ontsteker uit het water had gehaald.

Het voorval vond plaats in de Cederdreef, de weg naar het dierenasiel. Nabij het overdekte ponton ter hoogte van jeugddienst Bosjoenk haalde een magneetvisser twee Engelse granaten en een ontstekingsmechanisme uit de Koninginnevijver, of ‘grote lac’. Dat ontstekingsmechanisme zat vroeger op een obus om het springtuig tot ontploffing te brengen. Een obus zelf werd woensdagavond niet aangetroffen. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de getroffen oorlogstuigen te behandelen. Er was op geen enkel moment ontploffingsgevaar, maar een stukje rond de vijver werd voor alle zekerheid met politielint afgezet. Er passeren namelijk veel wandelaars en lopers. DOVO nam de granaten en het mechanisme mee om finaal te vernietigen. Om 21 werd het politielint verwijderd.