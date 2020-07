Gouverneur verplicht mondmaskers op zeedijk in elke kustgemeente HAA BBO

24 juli 2020

14u40

Bron: Belga, eigen info 12 Oostende Mondmaskers zijn vermoedelijk vanaf zaterdag ook verplicht op de zeedijk in elke kustgemeente. Dat heeft w aarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens bevestigd aan persagentschap Belga. “Ik wil vooral uniformiteit”, klinkt het.



De Nationale Veiligheidsraad maakt mondmaskers vanaf zaterdag verplicht in winkelstraten en alle drukke plaatsen. Na de persconferentie van de Veiligheidsraad donderdag, besloten een aantal kustgemeentes zoals Blankenberge, Nieuwpoort, Zeebrugge en De Haan om de mond- en neusbescherming ook verplicht te maken op de zeedijk.

Na een digitaal overleg met de kustburgemeesters vrijdagmiddag heeft de waarnemend gouverneur nu besloten om de verplichting uit te breiden voor de hele provincie. Dat betekent dat de mondmaskerverplichting zal gelden over de volledige zeedijk aan de Belgische kust. "Dit is een provinciaal besluit dat werd genomen na een videoconferentie met de burgemeesters deze middag. Niet iedereen was van plan om mondmaskers op de dijk te verplichten, maar ik wil bovenal duidelijkheid en uniformiteit”, aldus Martens aan Belga.

Het provinciaal besluit wordt nu nog voorbereid en is vermoedelijk vanaf zaterdag van kracht. Donderdag gaven enkele burgemeesters nog aan dat ze niet van plan waren om de mondmaskersverplichting door te voeren op de zeedijk. Zo verklaarde burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) "dat hij de mensen nog een beetje wil laten leven.” Volgens Anne Martens was Dedecker was niet aanwezig op het overleg en stuurde geen vervanger. Volgens Dedecker klopt dat niet helemaal.

“Ik was niet op de hoogte van dit overleg. Men heeft het mij in elk geval niet laten weten”, zegt Jean-Marie Dedecker. “Ik ben nog steeds geen voorstander van de mondmaskerverplichting op de zeedijk en vraag mij af of de waarnemend gouverneur dit wettelijk kan afdwingen. Ik zal dit besluit evenwel niet aanvechten, als het er komt tenminste. Want ik ben nog niet officieel op de hoogte gesteld en verwacht toch een telefoontje of mail", aldus Dedecker.

