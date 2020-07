Gouverneur verplicht mondmaskers op zeedijk in elke kustgemeente: wat als je een ijsje wil eten? BBO

24 juli 2020

14u40 22 Oostende Mondmaskers zijn vanaf zaterdag verplicht op de zeedijk in elke kustgemeente. Dat heeft w aarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens beslist na een videoconferentie met de kustburgemeesters. “Ik wil vooral uniformiteit”, zegt Martens. En wat als je een ijsje wil eten? “Er is een uitzondering opgenomen in het gouverneursbesluit. De tijd die je nodig hebt om een ijsje te eten, mag je het mondmasker afzetten.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Nationale Veiligheidsraad maakte mondmaskers vanaf zaterdag verplicht in winkelstraten en alle drukke plaatsen. Het was aan de burgemeesters om te bepalen om welke straten dat precies ging. Kustgemeenten zoals Blankenberge, Nieuwpoort, Zeebrugge en De Haan besloten om de mond- en neusbescherming ook verplicht te maken op de zeedijk. Andere burgemeesters waren er niet voor te vinden. Waarnemend gouverneur Anne Martens besloot zelf de knoop door te hakken, na een videoconferentie met de kustburgemeesters. “Ik wil duidelijkheid en uniformiteit bereiken, anders dreigt de zeedijk een lappendeken van maatregelen te worden. Sommige burgemeesters vonden het beter om de maatregel niet of enkel tussen bepaalde uren door te voeren. Toch is er beslist om het de klok rond te verplichten. Dus ook ‘s nachts", aldus Martens.

En ijsjes dan?

“Een ijsje eten tijdens het wandelen op de zeedijk is de enige uitzondering die is opgenomen in het gouverneursbesluit. De tijd die je nodig hebt om het ijsje te eten, mag je je mondmasker dus afzetten", voegt de waarnemend gouverneur toe. De beslissing heeft dus enkel weerslag op de zeedijk. “De burgemeesters kiezen zelf of ze meer verregaande maatregelen nemen. Met alle burgemeesters van West-Vlaanderen is afgesproken dat ze pas een mondmaskerverplichting voor hun hele grondgebied mogen doorvoeren wanneer we in alarmfase 3 zitten”, gaat Anne Martens verder. “De kustgemeenten zijn daar een uitzondering op. Zij mogen dat wel opleggen, gezien het toeristische plaatsen zijn.”

Oostende en Knokke gaan nog verder

Zo besloot Knokke-Heist al om de mondmaskerplicht door te voeren op het hele grondgebied, voor wie zich er verplaatst. Ook Oostende heeft die beslissing genomen voor wie zich verplaatst in de bebouwde kom. Ook in grote delen van de Brugse binnenstad geldt de verplichting.

Lees ook:

Mondmaskers verplicht in winkelstraten of meteen overal? Zo doen deze gemeenten het (+)

Waarom stijgen de coronacijfers plots zo snel? Professor biostatistiek legt uit waar het is fout gelopen (+)

Zal de strengere mondmaskerplicht ons redden? En zou het niet beter zijn mondmaskers op straat altijd te verplichten? (+)