Goudsmid en grillspecialist slaan de handen in elkaar: iemand een blaadje goud op z'n hamburger? Timmy Van Assche

20 december 2019

19u18 32 Oostende Goudsmid Jelle Roels (38) en grillspecialist Günther Pille (39) hebben een opvallende samenwerking op touw gezet. Samen presenteren ze de ‘golden burger’, een hamburger bedekt met bladgoud. “We zullen deze culinaire delicatesse enkel op aanvraag serveren. Geef toe, het ziet er wel heel extravagant uit.”

Oostendenaars Jelle en Günther zijn twee jeugdkameraden en onderhielden altijd al een goed contact. Terwijl Jelle al twintig jaar werkt als goudsmid met zijn zaak Jero Design in de Christinastraat 78, rijdt Günther nu drie jaar rond met zijn foodtruck ‘Günther’s Foodporn’. In het kader van de Late Night Shopping in Oostende vrijdagavond, besloten de twee de handen in elkaar te slaan en ieder z'n specialiteiten te benadrukken. “Eerst wilden we een klassieke winterbarbecue doen om de klanten en passanten in de watten te leggen, maar al snel kwamen we op het idee om burgers met goud te serveren. We lieten ons ook een beetje inspireren door de Turkse chef Salt Bae, die in zijn restaurant in Dubai stevige steaks presenteert met bladgoud.”

Eetbaar

“Bladgoud mag je gerust eten. Vroeger werden bijvoorbeeld tanden gevuld met zilver en goud. Weet ook dat wij flinterdun bladgoud gebruiken. Wrijf er even mee tussen je vingers en het is zo verdwenen”, duidt Jelle. “Extra smaak zal het bladgoud niet geven, maar het is wel een tof en extravagant extraatje, toch? Bakkers, patissiers of chocolatiers hebben eerder al uitgepakt met bladgoud in desserts.” Volgens beide heren is het zinloos om na de maaltijd in de wc-pot te duiken op zoek naar stukjes goed. “Je maag verteert het helemaal.”

Op aanvraag

De burger zelf bestaat uit zwart briochebroodje - de kleur komt van de inkt van inktvis - met zaadjes. “Het vlees is afgewerkt met een eigen kruidenmengeling van onder meer Provençaalse kruiden. Vooraf is het vlees drie uur lang gerookt op een temperatuur van zo’n 50 tot 60 graden. Wanneer het vlees is gebakken, leg ik er twee velletjes bladgoud op met een pincet en werk ik de burger verder af met buffelmozzarella, tomaat, fijne sla, rode biet en truffelmayonaise.” Het goud zelf op de burger weegt amper 0,14 gram. Tijdens de Late Night Shopping kon je de burger proeven voor slechts 12 euro. En dat terwijl er voor maar liefst 14 euro aan goud op ligt. “Dit is een pure promostunt: we willen echt als eerste in ons land deze gouden hamburger op de markt brengen en onze samenwerking in de kijker zetten. De bedoeling is wel om de ‘golden burger’ enkel en alleen op aanvraag te grillen vanaf twintig stuks op feesten, foodtruckfestivals of andere evenementen. Alles wordt à-la-minute bereid en we moeten ook vooraf het goud aankopen.” Meer info: Günther’s Foodporn via 0478/62.10.33 of Jero Design via 059/70.72.00.