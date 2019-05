Goesting in een donut? Hill’s Donuts opent winkel in Kapellestraat Timmy Van Assche

29 mei 2019

16u37 0 Oostende In de Kapellestraat 72 opent vrijdag Hill’s Donuts haar deuren. Zoals de naam al doet vermoeden, kan je in de winkel terecht voor donuts - er worden tientallen soorten aangeboden, ook in thema. “Onze donuts worden ambachtelijk gemaakt door bakkersfamilie Hillewaere uit Menen”, vertelt zaakvoerder Maarten Loose.

Hill’s Donuts opent de deuren vrijdag van 10 tot 21 uur, niet toevallig tijdens de Late Night Shopping. Maarten Loose en en zijn vrouw Severine Meuleman bieden er zowat vijftig soorten donuts aan. Denk maar aan smaken zoals melk-, witte en zwarte chocolade, Nutella, speculoos, karamel, koffie, pistache, kaneel, honing en cola. Maar het aanbod wordt uitgebreid met donuts met vruchten, zoals appel, aardbei, framboos of mango, en gevuld met karamel, chocolade en aardbei met witte chocolade. “We hebben dus voor elk wat wils”, knipoogt Maarten. “De donuts worden ambachtelijk gemaakt door de bakkersfamilie Hillewaere uit Waasten, nabij Menen. Alles is dagelijks vers en zonder bewaarmiddelen gemaakt.” Hill’s heeft al winkels in Ieper en Brugge, maar nu komt daar dus Oostende bij. “De stad lag voor de hand als dé shoppingstad aan zee”, meent Maarten. “Bovendien heeft het Economisch Huis me enorm geholpen naar de zoektocht van een pand en het in orde brengen van alle vergunningen en aanvragen. Als ondernemer is dat zeker een pluspunt en extra motivatie om voor Oostende te kiezen.”

Pand gerenoveerd

Ook het pand waarin de winkel gevestigd is, valt op. Het art nouveauhuis dateert van 1907 en is deel van het bekende legaat Breemersch, dat eigendom is van de stad. Het gebouw werd volledig gerenoveerd. “We trachtten enkele knipogen naar het verleden aan te brengen, zoals de leuke tegelvloer”, zegt Maarten nog. “Hill’s is een mooi voorbeeld van hoe we onze shoppingstraten verder willen ontwikkelen: met nieuwe zaken die het verschil maken en een aantrekkingspool vormen”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA). “Mijn zoon Arthur is zot van donuts”, lacht burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) nog. “Dergelijke unieke winkels zorgen ervoor dat mensen graag naar onze stad komen en iets nieuws kunnen ontdekken.” Voor één enkele donut tel je 1,90 euro neer, voor een doos van zes stuks betaal je 9,90 euro en voor twaalf stuks 18,90 euro. Op aanvraag zijn er ook minidonuts verkrijgbaar of in thema, bijvoorbeeld met de naam van een jarige of van een bedrijf. Binnenkort start ook de webshop www.hillsdonutsoostende.be. Na vrijdag is de winkel elke dag open van 11 tot 19 uur.