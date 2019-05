Gloednieuwe ‘business terminal’ geopend op luchthaven Oostende-Brugge Timmy Van Assche

27 mei 2019

16u32 0 Oostende Het North Sea Aviation Center, kortweg NSAC, opent de deuren van haar gloednieuwe ‘business terminal’ op de luchthaven Oostende-Brugge. Hiermee wordt ingespeeld op zakelijke en privévluchten. De terminal langs de Nieuwpoortsesteenweg is meer dan 850m² groot en telt ook kantoren en VIP-lounge.

De nieuwe terminal van NSAC focust op zogenaamde ‘general aviation’, zowel privé- als zakelijke vluchten dus. Het gebouw komt er naar aanleiding van de toenemende vraag en bijgevolg het stijgend aantal privéjets dat landt op de luchthaven. Deze privévluchten maken op vandaag 5 tot 10 procent van de inkomsten uit. Op de luchthaven zijn er zo 24.000 vliegbewegingen per jaar.

1.500 vliegbewegingen per jaar

“Het grote voordeel is dat we hier zeker business kunnen genereren”, zegt Erik Vermeersch, samen met Jef De Kinder aan het hoofd van NSAC. “Het is de bedoeling om meer grotere privéjets naar hier te halen. De operationele capaciteiten van de luchthaven enerzijds en de nieuwe NSAC-faciliteiten anderzijds zijn in dat kader belangrijke troeven die we zeker zullen uitspelen op internationale beurzen en in onze rechtstreekse contacten met operatoren. We mikken op zo’n 1.500 bewegingen per jaar en zullen zowel de luchthaven als NSAC heel doelgericht promoten.” De terminal is 857m² groot en beschikt over alle faciliteiten gaande van een VIP-lounge tot kantoorruimtes.

Derde pijler

“’Business aviation’ is de derde pijler in het ontwikkelingsplan voor onze luchthaven, samen met passagiersactiviteiten, aircargo/logistiek en e-commerce distributie”, stelt Marcel Buelens, CEO van de luchthaven. “Met NSAC gaan we straks de zakenreizigers de snelheid, het comfort en de discretie brengen die zij nodig hebben. Tot nu toe waren onze VIP-, privé- en zakenvluchtenactiviteiten ondergebracht in onze algemene terminal, maar dat was niet ideaal. Hier komt nu een drastische verandering in en hopelijk brengen alle activiteiten via NSAC extra jobs naar onze luchthaven en regio. Bij NSAC zal ook douane en grenspolitie een vaste stek krijgen.”

Activiteiten

Enkele diensten die NSAC zal aanbieden in de nieuwe business terminal zijn ‘ground handling’ (parkeren, diensten aan de grond, red.) voor alle privé- en zakelijke vluchten tot 45,5 ton, catering aan boord, onderhoud van toestellen en helikopters in samenwerking met Gill Aviation. Er wordt ook medische keuring voor piloten aangeboden er kunnen zelfs limousines, auto’s en fietsen gereserveerd worden.