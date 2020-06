Gloednieuw belevingscentrum rond James Ensor opent voor het eerst op 14 juli Leen Belpaeme

09 juni 2020

16u54 6 Oostende Het vernieuwde James Ensorhuis en het gloednieuwe interactief belevingscentrum in Oostende openen op dinsdag 14 juli officieel de deuren. De opening was normaal gezien in het voorjaar gepland, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Het oorspronkelijke huis van de beroemde schilder was al jarenlang ingericht als museum, maar heel beperkt in omvang. Om bezoekers beter te kunnen ontvangen, werd naast het pand een belevingscentrum gecreëerd waar je de leefwereld van de kunstenaar op een moderne manier kan leren kennen. Het centrum werd opgedeeld in verscheidene ruimtes met elk een eigen thema. Verder is er een expositieruimte met wisselende tentoonstellingen rond Ensor. De eerste expo ‘Ensor en Oostende’ loopt tot 27 september en verkent de hechte link tussen de schilder en zijn geboortestad.

Werk zélf schilderij van Ensor af

Er zijn heel wat interactieve elementen toegevoegd. Zo kun je het kunstwerk ‘De Baden van Oostende’ tot leven wekken wanneer je de interactieve wand aanraakt. De kleinste bezoekers kunnen ook aan speed painting doen, waarbij ze met technologie zélf een schilderij van Ensor moeten afwerken. Met 3D-viewers kan je dan weer ontdekken hoe de omliggende straten eruit zagen in de belle époque. Naast de klassieke audiotour is er ook een familietour die iets meer speels qua toon en karakter is. Gust, de kamerknecht van Ensor, neemt je mee op avontuur, vertelt grappige anekdotes en geeft kleine doe-opdrachten.

Coronamaatregelen

Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk in het pand aanwezig zijn, zal vrije toegang tot Het James Ensorhuis en het belevingscentrum niet mogelijk zijn. Tickets moeten vooraf gereserveerd worden via www.ensorstad.be. Verder wordt aan bezoekers gevraagd om de nationale veiligheidsregels in acht te houden, zoals 1,5 meter afstand houden en de handen frequent wassen. Een mondmasker is aanbevolen.

Alle info vind je via www.ensorstad.be.