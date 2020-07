Gisteren nog een minderheid, vandaag de regel: mondmaskerplicht in Oostendse winkelstraten wordt opvallend goed opgevolgd Leen Belpaeme

23 juli 2020

12u16 0 Oostende De verplichting om een mondmasker te dragen in de Oostendse winkelstraten wordt vandaag goed opgevolgd. Terwijl gisteren nog een minderheid van de bezoekers een mondmasker aan had in de buitenlucht, waren vandaag de mensen zonder mondmasker de uitzondering.

Oostende besliste gisteren om de mondmaskers te verplichten op de markten en in de winkelstraten. De stad oordeelde na een verhoging in het aantal coronabesmettingen dat extra maatregelen nodig waren. Vermits het op de markt en in de winkelstraten moeilijker is om afstand te houden werden mondmaskers hier onmiddellijk verplicht. Op de zeedijk moet het niet, maar wordt het wel sterk aangeraden. Uit de reacties van shoppers gisteren bleek al dat de meeste mensen er geen probleem mee hadden om een mondmasker te dragen in de winkelstraat. Omdat het niet verplicht was deden mensen het echter niet allemaal. Slechts een minderheid droeg ook op straat hun mondmasker. Vandaag valt dan ook op dat bijna iedereen de mondmasker op heeft. Enkelingen doen het niet, en worden hier ook over aangesproken door de stewards. “De meeste mensen doen onmiddellijk hun masker aan. Mensen hebben die toch al bij de hand omdat ze het moeten aandoen in de winkels zelf. Soms zijn er wel eens enkelingen die moeilijk doen, maar dat valt in het algemeen bijzonder goed mee.” Nog opvallend in vergelijking met de voorbije dagen is dat meer mensen hun mondmasker ook in de andere straten in het centrum dragen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.