Gistelnaar is rijbewijs kwijt na ongeval onder invloed in Oostende Bart Boterman

24 juli 2020

17u48 0 Oostende Een Gistelnaar is voor vijftien dagen rijbewijs ingetrokken na een ongeval onder invloed van alcohol in Oostende, donderdagnacht.

Langs de Torhoutsesteenweg verloor de man de controle over het stuur met zijn wagen, ter hoogte van de rotonde aan de Duinkerkseweg. De auto botste tegen de middenberm en raakte zwaar beschadigd. De politie liet de man blazen, wat resulteerde in een positieve ademtest. Het parket besloot zijn rijbewijs voor vijftien dagen in te trekken. Hij zal zich ongetwijfeld op de politierechtbank mogen presenteren.