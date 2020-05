Gezocht: vast onderdak voor restauratie van Reddingsboot 3... en ook peters mogen zich aanmelden Leen Belpaeme

05 mei 2020

12u30 0 Oostende De vzw Restart zoekt een definitieve plaats waar de komende jaren aan reddingsboot Watson 3 kan gewerkt worden. Je kan ook peter worden van een onderdeel van het schip, en daar hangen leuke voordelen aan vast.

Van 1948 tot 1980 opereerde de reddingsboot vanuit Oostende, met een bemanning geleverd door het zeewezen. In 1980 werd het schip uit dienst genomen en tentoongesteld in het visserijmuseum in Koksijde. Nadien verhuisde het naar Brugge voor restauratie, die er door omstandigheden niet kwam.

Toen de boot weg moest uit Brugge schoot de vzw Restart vorig jaar in actie om het vaartuig naar Oostende te halen. Het ligt nu naast Hangaar I onder een tent. Na inspectie door Monumentenwacht blijkt evenwel dat het schip in minder goede staat verkeerde dan oorspronkelijk gedacht. “Er is schade aan het dek, de romp en kajuit. Ook veel zaken die leuk staan in een interieur of voortuin, zoals kompassen, stuur of anker, blijken verdwenen. Toch kan het schip relatief gemakkelijk terug vaarklaar gemaakt worden”, zegt Danny Drooghenbroodt van de vzw.

Op basis van een inventaris van alles wat in 1977 aan boord van de Watson 3 was, kan je het peterschap opnemen van een onderdeel van het schip of de definitieve hangar Danny Drooghenbroodt, vzw Restart

Peterschap

Ondertussen moet de tent terug naar de firma Aefest die ze gratis ter beschikking stelde de voorbije maanden. “We zijn daarom dringend op zoek naar een definitief onderdak en middelen om de restauratie te kunnen starten. De werken zullen gebeuren door vrijwilligers die ondersteund worden door specialisten.”

Er werd ondertussen de website www.reddingboot3.be gemaakt waar mensen terecht kunnen voor meer informatie. “Onze eerste actie is een peterschap. Op basis van een inventaris van alles wat in 1977 aan boord van de Watson 3 was, kan je het peterschap opnemen van een onderdeel van het schip of de definitieve hangar. Dat kan al vanaf een bedrag van 10 euro. Volgens het geschonken bedrag zijn er allerhande voordelen. Dat gaat van een peterschapscertificaat, een gratis drankje op onze vrijdagse openwerfdagen, naamsvermelding op een herinneringsplaket aan boord van het schip tot viparrangementen. We staan uiteraard ook open voor andere voorstellen. Je kan ons ook steunen bij het shoppen vanuit je kot via trooper.be/reddingboot3.”