Gezocht: 300 computers of ipads voor basisschoolleerlingen die dreigen achterop te geraken Leen Belpaeme

15 april 2020

17u20 3 Oostende Na de paasvakantie zullen kinderen thuis nieuwe leerstof aangeboden krijgen vanuit de scholen. Om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen niet uit de boot vallen roept Stad Oostende op om laptops of tablets die niet gebruikt worden te schenken aan de Oostendse basisscholen. “300 kinderen komen in de problemen na de Paasvakantie omdat ze geen toegang hebben tot een computer.”

Oostende deed gisteren een dringende oproep om laptops binnen te brengen voor Oostendse leerlingen in de basisscholen. “De Vlaamse overheid zamelt ook laptops in via Digital4Youth, maar zij richten zich op leerlingen in het secundair. Wij hebben gepolst bij de Oostendse basisscholen hoeveel gezinnen niet over een computer beschikken. In totaal is er nood aan 300 laptops”, licht schepen van Onderwijs Natacha Waldmann toe.

“Het is enorm belangrijk dat we deze leerlingen kunnen voorzien van een laptop of tablet, zodat ze niet nog verder achterop geraken. In normale tijden kunnen zij terecht in de bibliotheek, zijn er huiswerkklassen of worden ze op school geholpen. Dat is nu allemaal weggevallen. Vaak hebben deze kinderen al een leerachterstand, we willen graag voorkomen dat ze nog verder achterop raken.” De laptops kunnen binnengebracht worden bij de stad, waar de dienst IT ze zal klaarmaken voor gebruik. Er werden nu al een 60-tal exemplaren binnengebracht.

Gelijke onderwijskansen

Ook gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt deed een oproep en bracht woensdagmorgen 25 laptops en ipads binnen. “Een paar weken geleden heb ik het initiatief genomen om samen met tien vrijwilligers tweedehands laptops en tablets in te zamelen voor gezinnen met kinderen zonder computer thuis. Nu de scholen dicht zijn is het heel belangrijk dat de schoolachterstand niet verder oploopt. Zo vechten we samen voor gelijke onderwijskansen voor elk kind”, zegt De Vriendt.

Mensen die een laptop of tablet hebben liggen die nog perfect functioneert, niet ouder is dan vijf jaar en draait op het besturingssysteem Windows 8 (of hoger), kunnen contact opnemen met kristel.pylyser@oostende.be van Stad Oostende. Wie zich aanmeldt, krijgt verdere inlichtingen voor het afgeven van het apparaat. Alles gebeurt met respect voor de hygiëne- en afstandsregels.

