Gezin bevangen door rook tijdens woningbrand en ter observatie naar ziekenhuis, huis onbewoonbaar Bart Boterman

14 maart 2020

19u33 0 Oostende In de Torhoutsesteenweg in Oostende woedde vrijdag kort na middernacht een brand in een woning. Dat meldt de lokale politie. Het gezin raakte bevangen door de rook en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens de politie had het plafond van de woning vuur gevat door een kapotte rookafvoer van een kachel. De bewoners melden de hulpdiensten en op dat moment was er al heel wat rookontwikkeling aan de gang. De man, vrouw en kind werd geëvacueerd maar allen raakten wel bevangen door de rook. Ze werden ter observatie naar het ziekenhuis overgebracht. Intussen begon de brandweer met blussen. Het vuur was vrij snel onder controle maar toch is de schade niet min. De woning is vooralsnog onbewoonbaar door brand-, rook- en waterschade. Voor het gezin is opvang voorzien, laat de politie weten.