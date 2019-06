Gezellig festival ‘Rocktopus’ maakt zich op voor 5de editie, opbouw in volle gang Timmy Van Assche

23 juni 2019

16u45 0 Oostende Op het einde van de Zomerloosstraat kan je zaterdag 29 juni opnieuw terecht voor Rocktopus. Het gezellige en sympathieke festival is dit jaar aan haar vijfde editie toe. Op de affiche pronken enkele leuke namen, verschillende dj’s zorgen ervoor dat het feestje niet stilvalt.

De historie van Rocktopus situeert zich bij de lokale afdeling van de Chiro. “Tussen pot en pint besloten we eens een klein festival te organiseren. We hadden amper enkele maanden tijd om alles op poten te zetten. Hoeft het gezegd dat onze eerste editie wat chaotisch verliep?”, knipoogt Alexander Christiaens. “De naam van het festival komt omdat we in ons chirolokaal een lege obus hebben liggen. En omdat rockmuziek ons thema is, kwamen we uit om ‘rock obus’ en vervolgens dus Rocktopus. Er hangt dus echt wel een diep filosofisch verhaal aan vast.”

500 bezoekers of meer

Nog altijd wordt het festival opgebouwd door oudgedienden en de leiding van de lokale Chiro. Het festival zelf vindt plaats op het erf van landbouwer en ex-Chirolid Wim Mathys. “De festiviteiten beginnen al op vrijdagavond met een barbecue voor leden en hun vrienden en familie. De opbrengst gaat integraal naar de jeugdbeweging”, zegt Pieter Huyghe. “Rocktopus voor het grote publiek vat op zaterdag aan om 16 uur. Met Mind Wolf, BRLRS, The Happy Suspended, Double Veterans en Bruges Swan Patrol hebben we vijf mooie bands weten te strikken.” Tussendoor zorgt een dj continu voor muziek en na middernacht volgen nog afterparty’s van dj Russian Fristi en dj Q-Bee. “Op het terrein zal alvast een cocktailbar staan - met een huisgemaakt drankje van onder meer Picon, gemberbier en citroen -, maar je kan hier ook pakweg een spaghetti, braadworst of croque eten. Ook pintjes zullen natuurlijk niet ontbreken.” Wie met de auto komt, kan parkeren bij Ghistelehof of nabij het festivalterrein. “Maar we roepen zoveel mogelijk bezoekers op om met de fiets te komen. Er is een ruimte fietsenstalling voorzien. Vorig jaar mochten we toch 500 bezoekers verwelkomen, we hopen nu op minstens zoveel bezoekers”, besluit Pieter. De opbouw verliep alvast in opperbeste sfeer en ook voor de festivaldag zelf wordt mooi weer verwacht. Kaartjes in voorverkoop kosten 5 euro, aan de deur tel je 8 euro neer. Alle info: www.rocktopus.be. Het festival komt tot stand met subsidies van de stad Gistel en tal van sponsors.