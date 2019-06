Gewezen vrederechter vrijgesproken voor ‘gefoefel’ met buitenlandse rekeningen “Ik ben niet de corrupte vrederechter en de op geld beluste fraudeur” Jeffrey Dujardin

27 juni 2019

12u30 0 Oostende Guido De Palmenaer (65), de voormalige vrederechter in Oostende heeft een vrijspraak gekregen in het Gentse hof van beroep. Hij werd beschuldigd van het witwassen van geld via Zwitserse en Luxemburgse rekeningen, fraude en valsheid in geschrifte.

Het hof achtte alle tenlasteleggingen niet bewezen en deels verjaard. “De beklaagde had zijn Luxemburgse rekening aangegeven, de Zwitserse niet. Bij de toenmalige wetgeving op het moment van de feiten was niemand verplicht om zijn volledige rechtmatige vermogen aan te geven”, zei de voorzitter bij het voorlezen van het arrest.

De bal ging aan het rollen toen de advocaat van De Palmenaer een regularisatie aanvroeg voor een rekening in Luxemburg waarop 600.000 euro stond. Toen bleek dat De Palmenaer ook een Zwitserse rekening had waarop 500.000 euro stond. Op die rekening stond ook geld afkomstig van de Zwitserse rekening van zijn moeder, die zij geopend had na het overlijden van de vader van De Palmenaer. Maar die nalatenschap bedroeg volgens de aangifte slechts een goeie 6.000 euro. De Palmenaer sloot de rekening af, reed naar Zwitserland en bracht de 500.000 euro over naar zijn kluis in België zonder het geld aan te geven.

Kluis

In januari 2014 vielen agenten binnen in de flat van de vrederechter in Oostende én in het vredegerecht zelf. Het geld in de kluis werd bijeengehouden met Zwitserse wikkels. Er werd een fiscaal onderzoek begonnen. Daaruit bleek dat De Palmenaer jaren rekeningen had in Luxemburg en Zwitserland.

Volgens het parket-generaal was het duidelijk dat Guido De Palmenaer de fiscus te slim af wou zijn door het geld cash af te halen in Zwitserland en ermee naar België te rijden. “Als je regulariseert, dan moet je volledig regulariseren”, zei advocaat-generaal Desterbeck. “Meneer zal dit misschien niet graag horen, maar hij is een ‘foefelaar’.” Op de zitting van januari had hij al 6 maanden cel en 50.000 euro boete plus de verbeurdverklaring van alle in beslag genomen gelden voor witwaspraktijken gevorderd.

Geld beluste fraudeur

De beklaagde vroeg de vrijspraak. “Hij kreeg het geld van zijn moeder. Dit is een perfect legale schenking.” Volgens zijn advocaat zijn de feiten ook verjaard. “Het geld werd geschonken in 2009 en de rekening geliquideerd in 2011.” Dat beaamt de ex-vrederechter. “Ik ben niet de corrupte vrederechter en de op geld beluste fraudeur. Had ik zelf aan de BBI niet verteld over die Zwitserse rekening, dan stond ik hier niet.” Het hof volgde hierin en sprak de vrijspraak uit.

Er loopt trouwens ook een zaak tegen De Palmenaer rond het oplichten van senioren. De magistraat wordt ervan beschuldigd dat hij senioren jarenlang grote geldbedragen of dure goederen aftroggelde. Het proces rond passieve omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal en belangenneming is intussen uitgemond in een procedureslag. De advocaten van De Palmenaer hebben cassatie aangetekend tegen de doorverwijzing van de zaak naar de KI.