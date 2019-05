Gevestigde waarde Seth Walker strijkt neer in platenzaak Compact Center en muziekclub De Zwerver Timmy Van Assche

23 mei 2019

14u08 0 Oostende Op dinsdag 28 mei komt de Amerikaanse zanger en gitarist Seth Walker naar onze regio. Om 18 uur speelt hij een gratis exclusieve sessie in platenzaak Compact Center in Oostende, om 21 uur bestijgt hij de planken van De Zwerver in Leffinge.

Met maar liefst tien studio-albums sinds eind jaren negentig is Seth Walker een gevestigde waarde in de wereld van americana, jazz en blues. Zijn nieuwste plaat ‘Are you open?’ kwam meteen binnen op de tweede plaats van de Amerikaanse blueslijst. Z’n stijl is geïnspireerd door BB King, Jimmie Vaughan, Tony Joe White en T-Bone Walker, maar de man is ontegensprekelijk ook fan van jazz en soul. Dit resulteert in een verfijnd en gevarieerd pallet van stijlen. “We zijn ontzettend blij om deze topper in onze winkel aan het werk te zien", vertelt zaakvoerder Yves Deckmyn van Compact Center. “Seth Walker is een echte wereldtopper.” Wie de sessie in shop in de Vindictivelaan 10 wil bijwonen, kan een plekje reserveren via 059/80.56.49 of door vooraf de winkel binnen te stappen. Het aantal plaatsen is beperkt. Diezelfde avond staat Walker ook op het podium van De Zwerver in Leffinge, maar dan met zijn ‘full band’. Tickets voor het optreden kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar via www.leffingeleuren.be.