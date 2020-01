Gestrande spitssnuitdolfijn had lege maag en stierf wellicht door voedseltekort Bart Boterman

12u10 0 Oostende De spitssnuitdolfijn die vorige woensdag aanspoelde in Oostende, is niet overleden aan de gevolgen van een aanvaring, het vast raken in een visnet of het eten van plastic. “D e autopsie leverde geen aanwijzingen op voor een recent trauma dat als doodsoorzaak kan worden gezien . Kort voor het overlijden ging het om een gezond dier”, verduidelijkt Jan Haelters, marien bioloog en zeezoogdierenexpert aan het KBIN. Vermoedelijk vond het dier gewoonweg geen voedsel in de Noordzee.

Na het aantreffen van de overleden ‘gewone’ spitssnuitdolfijn of mesoplodon bidens aan de Oostelijke strekdam woensdagavond, de vijfde stranding ooit in ons land en de eerste sinds 1972, werd het kadaver donderdagmorgen naar de Universiteit van Gent gebracht voor een autopsie. Het ging om een onvolwassen vrouwtje met een lengte van 2,88 meter en een gewicht van 240 kilogram. “Het lijkt aannemelijk dat de spitssnuitdolfijn nog leefde toen deze in onze kustwateren in de problemen kwam. De schaafwonden zijn wellicht nadien veroorzaakt door het heen-en-weer schuren van het lichaam tegen de stenen van de oostelijke strekdam", zegt onderzoeker Jan Haelters van het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Lege maag

In de maag werd echter helemaal niets aangetroffen, ook geen plastic of andere items. “Dit illustreert dat het dier al een tijdje geen voedsel meer had gevonden en dat het bij ons dus sowieso geen rooskleurige toekomst tegemoet ging. Alle gestrande spitssnuitdolfijnen aan de Belgische kust ondergingen wellicht hetzelfde lot”, gaat Haelters verder. Het gebeurt immers niet vaak dat spitssnuitdolfijnen worden waargenomen in de Noordzee of aanspoelen langs de Noordzeekust en dat is niet verwonderlijk.

Verkeerde habitat, geen voedsel

“De dieren verkiezen de diepzee en blijven ver uit de buurt van kusten. Hun dieet bestaat voornamelijk uit inktvissen en pijlinktvissen maar ook diepzeevissen en schaaldieren. De Noordzee en specifiek het zuidelijke deel kan niet tot hun vertrouwde habitat worden gerekend. Allicht vond het dier hier geen voedsel en is het aan de gevolgen daarvan gestrand en overleden”, besluit bioloog Jan Haelters. Het skelet van de spitssnuitdolfijn zal worden gebruikt als didactisch materiaal door faculteit Dierengeneeskunde aan de UGent.