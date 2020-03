Gestolen Ensorschilderij blijkt replica te zijn: 3 jaar cel voor dief met brute pech Siebe De Voogt

24 maart 2020

16u45 0 Oostende Twee Oostendenaars hebben celstraffen tot 3 jaar gekregen voor een hele reeks diefstallen, waaronder die van een kluis in een Panos in Oostende. Pascal C. (47) dacht kort nadien nog een grotere slag te slaan in een hotel. Hij dacht een echt Ensorschilderij buit gemaakt te hebben, maar dumpte het in een container toen het om een replica bleek te gaan.

De Panos aan het Ernest Feysplein in Oostende kreeg in de nacht van 30 op 31 maart twee inbrekers over de vloer. Eén brak de deur open met een ijzeren staaf, terwijl zijn kompaan op de uitkijk stond. Op camerabeelden was te zien hoe de daders vervolgens met de kluis naar buiten wandelden. De politie van Oostende kon de inbrekers relatief snel identificeren als Pascal C. (47) en Jerry L. (41): twee daklozen die al gekend stonden voor een waslijst aan feiten. Volgens het parket probeerde C. een week voordien al eens binnen te breken in dezelfde Panos. Hij zou ook gelinkt kunnen worden aan een inbraak in restaurant Falstaff, de diefstal van een kluis in hotel Royal Astrid en de diefstal van 17 juwelen in hetzelfde hotel.

Schilderij Ensor

Zijn grootste slag dacht Pascal C. echter in de nacht van 20 april vorig jaar te slaan in hotel Getaway. De veertiger graaide van de muur een schilderij van James Ensor mee, maar dumpte het om de hoek in een container toen het om een replica bleek te gaan. Samen met Jerry L. werd C. op op 25 april in de boeien slaan. Die tweede was een week eerder al op heterdaad betrapt op een gestolen mountainbike en komt ook in aanmerking voor de diefstal van een gsm. In de loop van juni vorig jaar kwamen beiden opnieuw vrij. Meteen namen ze hun oude praktijken opnieuw op.

Pascal C. werd op 5 september betrapt in een gestolen wagen. In het voertuig trof de politie ook een gestolen kluis aan. De Oostendenaar pleegde in dezelfde periode ook opnieuw een inbraak in een garagebox. Ook L. liet opnieuw van zich horen met een waslijst aan nieuwe diefstallen, waaronder één in het woonzorgcentrum James Ensor. Beide verdachten pleegden de feiten naar eigen zeggen om te overleven en vroegen om een milde straf. De rechter legde Pascal C. dinsdagmorgen een effectieve celstraf van 3 jaar op. Jerry L. werd veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf.