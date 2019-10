Gestolen auto teruggevonden in Maria-Hendrikapark Bart Boterman

01 oktober 2019

15u20 8 Oostende De politie van Oostende heeft maandag rond 11.30 uur een gestolen auto teruggevonden in het Maria-Hendrikapark, bij het Koninginnehof. Dat bevestigt commissaris Kris Allary.

De auto, een nieuw model van de Fiat 500L, verdween op zaterdag in de Kapellestraat in Oostende. De politie kon maandag na enig onderzoek de dader opsporen. Het bleek te gaan om een diefstal in de relationele sfeer, namelijk tussen ex-partners. Er werd een proces-verbaal opgesteld.