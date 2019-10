Geparkeerde wagen van 78-jarige man zwaar beschadigd na aanrijding met vlucht Bart Boterman

29 oktober 2019

18u30 0 Oostende Een 78-jarige man uit de Kasteelstraat in Zandvoorde trof zijn wagen dinsdagmorgen zwaar beschadigd aan voor zijn deur.

In de nacht van maandag op dinsdag moet iemand tegen zijn auto zijn gereden zonder gegevens na te laten. De 78-jarige man deed aangifte bij de politie van Oostende, die een onderzoek is gestart. Voorlopig is de identiteit van de aanrijder onbekend.