Georgische winkeldieven riskeren tot 2 jaar cel voor tabaksdiefstallen bij Colruyt Siebe De Voogt

26 augustus 2019

10u47 0 Oostende Drie Georgische twintigers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor in totaal acht tabaksdiefstallen bij Colruyt. Het drietal sloeg onder meer toe in Oostende en Knokke en hangt celstraffen tot 2 jaar boven het hoofd.

Eén van de mannen werd op zaterdag 13 april op heterdaad betrapt door de winkeldetective in de Colruyt van Oostende. Zijn twee kompanen zaten in hun wagen op de parking te wachten. De politie kon de drie winkeldieven in de boeien slaan en trof in hun koffer voor in totaal 850 euro aan roltabak aan. De rookwaren, voornamelijk van het merk Lucky Strike, bleken de dagen voordien te zijn gestolen in de Colruyt-filialen van Bredene, Knokke, Waterloo, Sint-Niklaas, Gent en Beveren. Levani K. (23) en Giorgi U. (24) pleegden samen acht feiten. Hun landgenoot Davit T. (22) komt in aanmerking voor zes feiten.

Volgens de advocate van K. wilden de mannen de gestolen goederen meenemen naar hun thuisland. “Ze kunnen daar immers moeilijk aan tabak geraken”, pleitte meester Frederieke Cloet. “Een deel wilden ze ook uitdelen in het asielcentrum waar ze verbleven.” De rechter vroeg de man waarom ze enkel filialen van Colruyt viseerden. “Dat is toevallig begonnen”, antwoordde die. “Ik kende de supermarkt niet, maar na de eerste diefstal zijn we verschillende adressen in onze GPS beginnen steken.” Levani K. en Giorgi U. hangt 2 jaar effectieve celstraf boven het hoofd. Voor hun kompaan Davit T. werd 24 maanden gevorderd: een juridische nuance die in de praktijk neerkomt op tien dagen minder gevangenisstraf. Uitspraak op 30 augustus.