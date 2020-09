Gemeenteraad wijkt uit naar Kursaal om fysieke zittingen te hervatten Timmy Van Assche

23 september 2020

09u07 3 Oostende De gemeenteraad van maandag 28 september zal plaatsvinden in de Delvaux-zaal van het Kursaal. Die voldoet aan de vereisten om een coronaveilige zitting te houden, zo geeft voorzitter Wouter De Vriendt (Groen) mee.

Volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur moeten gemeenteraden vanaf september opnieuw fysiek worden georganiseerd. Voorwaarde is wel dat een locatie wordt gevonden die coronaproof is. “De Delvaux-zaal van het Kursaal is voldoende groot en beantwoordt aan de vereisten", zegt gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt. “De gemeenteraad van maandag 28 september zal daar plaatsvinden. Vanuit de fracties was er ook een wens om de fysieke zittingen te hernemen. We zorgen ervoor dat de zitting voor het brede publiek zoals gewoonlijk via livestream kan worden gevolgd, pers en andere toeschouwers worden niet toegelaten.” Voor de gemeenteraadsleden zijn er micro’s en er wordt op de eigen iPad gestemd.

“Het zal wat aanpassen zijn", weet De Vriendt. “Zo zal het woord moeten worden gevraagd door de hand op te steken. Ik reken op de medewerking van alle gemeenteraadsleden om de zitting op een respectvolle manier te laten verlopen. Bovendien vraag ik uitdrukkelijk om alle coronavoorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Uit respect voor de collega’s en voor het zorgpersoneel zijn onverantwoorde risico’s in deze tijd uit den boze. Bij het binnentreden van de zaal wordt een mondmasker gedragen, op de eigen zitplaats kan men het mondmasker afnemen.”

Bij het begin van de zitting wordt ook hulde gebracht aan de overleden dokter Gerard Daniëls, die zich onder meer inzette voor daklozen. “Dit is de eerste keer dat we dat kunnen doen nu we opnieuw fysiek bijeenkomen”, besluit de voorzitter van de gemeenteraad.