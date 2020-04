Gemeenteraad van mei verloopt digitaal: “Opname komt kort na de zitting op stedelijke website” Timmy Van Assche

22 april 2020

12u54 2 Oostende Door de coronacrisis zal de Oudenburgse raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad op woensdag 13 mei via videoconferentie vergaderen. Die bijeenkomsten zijn niet toegankelijk voor het publiek, maar er zal kort na de zitting wel een opname online beschikbaar worden gesteld. Dat meldt gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld).

Aangezien het Agentschap Binnenlands Bestuur fysieke vergaderingen afraadt, werd besloten om de zittingen digitaal te laten verlopen. “Komende vrijdag 24 april is er weer een Nationale Veiligheidsraad, waarna de ‘exitstrategie’ normaliter duidelijker moet worden. Maar er valt niet te verwachten dat een bijeenkomst met 21 raadsleden en heel wat publiek begin mei al mogelijk zal zijn. Of we zouden al de grote sporthal moeten gebruiken om de ‘social distancing’ te garanderen. Vorige week werd trouwens door het stadsbestuur al beslist om tot eind juni geen activiteiten te laten doorgaan in stedelijke accommodaties. Gezien de dagorde ten laatste op maandag 4 mei moet worden verstuurd en enkele zaken technisch moeten worden voorbereid, hebben we nu al beslist om de zittingen op woensdag 13 mei digitaal te organiseren”, legt Reynaert uit. “Dat gebeurde in overleg met alle fractieleiders, die zich hiermee akkoord hebben verklaard.”

Niet publiek, maar...

De zittingen zullen verlopen via Microsoft Teams. Het publiek kan die bijeenkomst niet live volgen, maar er zal kort na de zitting een opname online worden geplaatst op de website van de stad. “Iedereen volgt van thuis. Uiteraard behoudt ieder raadslid het recht om tussen te komen op de agendapunten of vragen te stellen. We zullen een aantal eenvoudige regels afspreken om chaos te vermijden. Bijvoorbeeld: wie het woord wil vragen, typt ‘woord’ in de voorziene chatbox en wacht tot hij of zij het woord krijgt. Iedereen zet de micro uit, behalve als men het woord krijgt. Zo vermijden we achtergrondlawaai. Het kan niet de bedoeling zijn dat we van raadslid X de hond horen blaffen op de achtergrond en bij raadslid Y mee moeten luisteren zijn of haar favoriete schlager”, knipoogt Reynaert.

Agenda

“Tijdens de gemeenteraad van 9 maart had ik aangekondigd - op vraag van raadslid Wietse Marchand (Open Vld) - met een voorstel van reglement te komen. Daardoor zouden inwoners een verzoek kunnen indienen om ‘een voorstel of vraag van de burger over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening’ in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad, als een aantal inwoners het verzoek ondersteunen via handtekening. Dat voorstel zal pas besproken worden, wanneer er opnieuw publiek mogelijk is tijdens de zitting”, zegt Reynaert. “Wat wel zeker op de agenda zal staan, is een toelichting door burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) bij de coronamaatregelen die het stadsbestuur heeft genomen en nog plant.”

Politieraad

Reynaert, die eveneens in de politieraad zetelt, meldt tot slot dat de zitting van de zone Kouter op woensdag 29 april ook via videoconferentie zal verlopen. Die zittingen vinden dit jaar normaliter plaats in het administratief centrum van Ichtegem.