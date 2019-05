Gemeenteraad in recordtempo gedaan, bloemen en eretitel voor ex-schepen Martine Lesaffre Leen Belpaeme

27 mei 2019

22u34 0 Oostende De gemeenteraad in Oostende was maandagavond nog nooit zo snel gedaan sinds de start van de legislatuur. Er waren ook maar vier interpellaties, enkel van het Vlaams Belang. De agenda werd rustig afgewerkt, iedereen moest duidelijk nog wat bekomen van de verkiezingen. John Crombez was er niet.

Voor de start van de gemeenteraad werd Martine Lesaffre nog in de bloemetjes gezet. Ze was 12 jaar schepen voor Open VLD en kreeg daarom de titel van ere-schepen overhandigd van gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt. De gemeenteraad volgt op een drukke verkiezingszondag. Er stonden amper interpellaties op de agenda. Wesley Deschuytter van Vlaams Belang wilde meer weten over recent opgedoken foto’s van spuiten in Oostende. Korpschef Philip Caestecker gaf meer toelichting bij het drugsbeleid van de politie, maar uitte ook zijn twijfels bij de authenticiteit van de foto’s. “Mijn mensen hebben nog nooit spuiten tegengekomen van drugsgebruikers die beide veiligheidscaps op de spuit terugzetten. De ene kant bedekt de naald, maar de andere kant wordt enkel afgeschermd om de spuit steriel te houden, dat wordt meestal dan ook teruggezet. We hebben daarom ook onze twijfels bij deze foto’s.” Eddy Duchesnet vroeg dan weer plaatsen voor een open zonwerende stalling met watervoorziening voor de paarden van de koetsiers die door Oostende rijden maar dat is niet mogelijk aan de huidige standplaats volgens schepen Hina Bhatti. Ze kondigde wel aan dat de verordening rond de koetspaarden wordt geactualiseerd. Sp.a had wel enkele korte vragen en opmerkingen, maar daar bleef het ook bij. Op een uurtje was het programma afgewerkt.